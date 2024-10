Bayer đồng hành nông dân trồng sầu riêng và cà phê

Bayer ra mắt Dự án Better Life Farming - Nông nghiệp Tiên phong, Nhà nông Thịnh vượng (BLF) tại Việt Nam, đồng hành các nông hộ nhỏ canh tác cây cà phê và sầu riêng.

Sự kiện ra mắt dự án diễn ra sáng 15/10 tại vườn sầu riêng của anh Nguyễn Văn Sứ, thôn Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk.

Triển khai dự án BLF là một cách để Bayer hiện thực hóa cam kết sát cánh hỗ trợ nhà nông Việt Nam, thúc đẩy phát triển nông nghiệp tái sinh và đồng hành các chiến lược quốc gia về phát triển các loại cây trồng chủ lực. Dự án cũng góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế nhằm tạo tác động lâu dài cho cộng đồng nhà nông địa phương. Dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học và phối hợp công tư, dự án thúc đẩy phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, hướng đến xây dựng cuộc sống thịnh vượng cho người nông dân.

Sự kiện ra mắt dự án BLF diễn ra sáng 15/10 tại tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Lê Huy

Cả sầu riêng và cà phê đều là những cây ăn quả và cây công nghiệp chủ lực trong các đề án phát triển cây trồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đại diện Bayer cho biết, BLF sẽ giúp nhà nông tiếp cận các giải pháp tiên tiến và được tư vấn kỹ thuật để nâng cao hiệu quả canh tác và chất lượng sản phẩm.

Ông Kg Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng của Bayer Việt Nam, cho rằng các giải pháp nông học hiệu quả (bao gồm bảo vệ cây trồng, dinh dưỡng và tưới tiêu...), là những yếu tố thiết yếu giúp nhà nông canh tác hiệu quả, bền vững, mang lại lợi nhuận cao. Người nông dân cũng được nâng cao năng lực để trở thành những nhà kinh doanh nông nghiệp hiệu quả, từ đó phát triển đời sống kinh tế thịnh vượng.

Ông Kg Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh Khoa học cây trồng của Bayer Việt Nam chia sẻ tại sự kiện ra mắt BLF. Ảnh: Lê Huy

Hiện nay, sự tăng cao của nhu cầu tiêu thụ sầu riêng và cà phê chất lượng cao mang đến nhiều cơ hội gia tăng thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người trồng. Tuy nhiên, để có thể khai thác hết những tiềm năng kinh tế từ hai loại cây này, nhà nông cần vượt qua nhiều thách thức, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, tình hình sâu bệnh hại trên cây, sự thiếu hụt nguồn nước cho canh tác, chất lượng đất trồng suy giảm... Ra đời trong bối cảnh này, BLF Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến cho nhà nông những hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.

BLF được đồng sáng lập bởi Tập đoàn Bayer, Quỹ Tài chính Quốc tế IFC (International Finance Corporation) và Netafim - Nhánh Nông nghiệp chính xác của Orbia, công ty hàng đầu thế giới về hệ thống tưới tiêu. Liên minh này dựa trên nền tảng hợp tác công - tư đang tiếp tục mở rộng mạng lưới ở cấp độ toàn cầu và quốc gia.

Tại Việt Nam, dự án được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác công - tư lâu dài giữa Bayer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cùng nhiều đối tác hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp như Quỹ Tài chính Quốc tế (IFC), Netafim, Yara - thương hiệu phân bón toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cây trồng hàng đầu tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án này, Bayer Việt Nam và NAEC đã ký kết biên bản ghi nhớ, cam kết cùng hợp tác phát triển ngành hàng sầu riêng và cà phê tại Việt Nam, theo định hướng và chiến lược quốc gia về phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc NAEC cho biết quan hệ hợp tác này tiếp nối sự thành công từ dự án Bayer ForwardFarming (phát triển bền vững ngành lúa gạo). BLF tiếp tục ưu tiên thế mạnh của mạng lưới khuyến nông quốc gia tại các địa phương qua thông qua công tác tập huấn cán bộ và tập huấn nhà nông. "Tôi tin rằng với cam kết mạnh mẽ của các đối tác tham gia dự án cùng hệ thống khuyến nông quốc gia, chúng ta sẽ giúp nông dân áp dụng các thực hành nông nghiệp bền vững, an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng và năng suất, từ đó nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế", ông Thanh nói.

Nhà nông tìm hiểu bộ giải pháp của Bayer giúp quản lý hiệu quả dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo trái thu hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng khi xuất khẩu. Ảnh: Lê Huy

BLF gồm hai thành phần chính là các Mô hình trình diễn BLF và chuỗi Trung tâm BLF. Mô hình trình diễn BLF sẽ là các vườn cà phê hoặc sầu riêng của nông dân địa phương áp dụng các giải pháp canh tác hiện đại được Bayer và các đối tác tham gia tư vấn kỹ thuật. Đây cũng sẽ là nơi tham quan tìm hiểu và xác minh tính hiệu quả của các giải pháp, đồng thời là nơi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa những nông dân trong khu vực.

Chuỗi Trung tâm BLF do những doanh nghiệp địa phương vận hành, đóng vai trò là trung tâm cung cấp các giải pháp nông nghiệp toàn diện cho nông dân, tư vấn kiến thức, kỹ thuật, thông tin thị trường và kết nối nhà nông với chuỗi giá trị nông nghiệp. Trong những giai đoạn sau, vai trò của chuỗi Trung tâm BLF sẽ được mở rộng, bao gồm cả những sáng kiến giúp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Đại diện Bayer cho biết, tính bền vững là trọng tâm của mọi sáng kiến trong dự án BLF, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan. Thành công của dự án sẽ được đánh giá dựa trên lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường mang lại cho nông dân và cộng đồng. Qua việc lồng ghép các nguyên tắc hướng đến nông nghiệp tái sinh và cách tiếp cận mang tính hệ thống và toàn diện, dự án BLF đặt mục tiêu giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất với nguồn lực đầu vào ít hơn, đồng thời bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, có trách nhiệm, đảm bảo tính bền vững trong canh tác nông nghiệp.

Khánh thành Better Life Farming Center Tuyết Doanh tại thôn 4, xã Cư Xuê, huyện Cư M’gar, Đăk Lăk. Ảnh: Lê Huy

Một trong những giải pháp quan trọng mà Bayer mang đến dự án BLF tại Việt Nam là Bộ giải pháp Bội thu, gồm Bội thu Sầu riêng và Bội thu Cà phê. Bộ giải pháp giúp hỗ trợ quản lý sức khỏe cây trồng, chống lại các bệnh do nấm, như bệnh thối trái do nấm Phytophthora ở sầu riêng, cũng như côn trùng gây hại và cỏ dại, đồng thời chăm sóc rễ cây, giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, cho năng suất cao. Khi áp dụng bộ giải pháp đúng cách, nông dân có thể quản lý hiệu quả dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo trái thu hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng khi xuất khẩu.

Các giải pháp này đã được WASI thẩm định về mặt kỹ thuật và được triển khai trên nhiều mô hình canh tác. Trong năm nay, một số vườn sầu riêng tại Đăk Nông đã áp dụng thử nghiệm bộ giải pháp này kết hợp các phương pháp canh tác hiện đại. Kết quả, sâu bệnh nấm giảm 80-90%, sản lượng tăng khoảng gần 20%, ước tính đạt 20 tấn/ha, chất lượng trái sầu riêng đồng đều và ổn hơn, trái loại A chiếm 70-80% so với năm trước.

Tại lễ ra mắt dự án BLF, Bayer cũng triển khai thí điểm giải pháp tư vấn nông học trực tuyến qua tài khoản Zalo "Tư vấn sầu riêng cùng Bayer" dành cho nông dân trồng sầu riêng. Qua đó, đội ngũ chuyên gia sẽ giải đáp cho nông dân những thắc mắc về tình hình dịch hại, cách chăm sóc vườn, cùng những hướng dẫn theo tình trạng cụ thể và giai đoạn canh tác của vườn. Đặc biệt, thông qua nền tảng này, các nhà nông có thể đăng ký để được chuyên gia đến thăm và tham vấn trực tiếp tại vườn.

Hoàng Anh