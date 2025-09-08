Bẫy 'việc nhẹ lương cao' đẩy nhiều người trẻ Hàn Quốc vào tù tội

Mong kiếm tiền nhanh, nhiều thanh niên bị dụ dỗ tham gia vận chuyển ma túy - được tội phạm quảng cáo là "việc part-time lương cao".

Park, 21 tuổi, bị kết án 10 năm tù sau khi bị bắt quả tang vận chuyển ma túy vào Hàn Quốc bằng cách giấu trong người, sau đó giao dịch với người mua bằng cách không tiếp xúc trực tiếp.

Trong bản án tuyên tháng 2, ngoài nộp 7,48 triệu won (hơn 140 triệu đồng) kiếm được, tòa án còn ra lệnh cho Park và đồng phạm nộp phạt hơn 100 triệu won, giá trị ước tính của số ma túy tang vật.

Kim, 29 tuổi, bị kết án 7 năm tù vào tháng 10/2024 sau khi nhận ma túy đá và cần sa tổng hợp qua đường bưu điện quốc tế rồi bán lẻ. Kim chỉ kiếm được khoảng 31,5 triệu won (gần 600 triệu đồng), nhưng giá trị của số ma túy khiến anh ta phải nộp phạt đến 326 triệu won.

Theo dữ liệu của cảnh sát công bố hôm 4/9, người ở độ tuổi 20 và 30 chiếm 59,8% số bị can về ma túy trong nửa đầu năm nay. Dù số liệu thống kê bao gồm các loại tội phạm, từ người sử dụng đến người cung cấp nhưng chuyên gia pháp lý lưu ý rằng những người ở độ tuổi trên được tuyển dụng làm nhà phân phối cấp thấp đang chiếm lượng lớn.

Nhóm thanh tra tìm kiếm ma túy được giấu kín để người mua tự đến lấy, gần khu vực trường đại học ở Seoul, ngày 26/8. Ảnh: Hankookilbo

"Những người trẻ khó khăn về kinh tế thường gặp phải những lời mời chào này khi tìm kiếm việc làm bán thời gian. Nhiều người đồng ý làm việc mà không nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tội ác", Park Jin-sil, luật sư chuyên về các vụ án ma túy, cho biết.

Tòa án Hàn Quốc thường áp dụng hình phạt nặng đối với những kẻ phân phối ma túy, bất kể vai trò của họ. "Tội phạm ma túy hủy hoại cả thể chất lẫn tinh thần, gây hại cho sức khỏe cộng đồng và có thể dẫn đến nhiều tội ác khác", các phán quyết nêu.

Không giống những người sử dụng ma túy lần đầu thường nhận án treo, những người phân phối hầu như luôn phải đối mặt với án tù. Khi bị bắt, họ thường bị sốc trước mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. "Nhiều bị cáo sau đó nói rằng sẽ không làm vậy nếu biết trước hình phạt khắc nghiệt đến thế", luật sư Park nói.

Nếu giá trị ma túy vượt quá 50 triệu won (950 triệu đồng), người phạm tội sẽ bị xử lý theo "Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh cụ thể", có mức phạt tăng nặng.

Chó nghiệp vụ tìm kiếm ma túy tại trung tâm vận chuyển hàng hóa của Hải quan Incheon ở quận Yeonsu, Incheon, ngày 14/8. Ảnh: Yonhap

Những lời khai rằng không biết thứ đang vận chuyển là ma túy hiếm khi được tòa chấp nhận. Các thẩm phán thường nhận định số tiền được trả nhiều bất thường và chỉ dẫn tránh để lại dấu vết cho thấy ít nhất là họ có thể nhận thức gián tiếp về hành vi phạm pháp.

Một điều tra viên về ma túy cảnh báo rằng những người trẻ được tuyển dụng dễ bị thay thế bởi những kẻ cầm đầu và thường bị bắt trước khi nhận được toàn bộ tiền công.

"Kể cả khi được trả tiền, số tiền đó cũng sẽ bị tịch thu, họ sẽ chỉ còn tiền án cùng với án tù. Hiện tại, mức tiền công phổ biến của một người vận chuyển là khoảng 20.000 won (tương đương 380.000 đồng) cho mỗi đơn hàng. Không đáng để hy sinh cuộc sống vì điều đó", điều tra viên nói.

Tuệ Anh (theo Korea Times)