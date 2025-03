Bẫy tuyển diễn viên trẻ giữa cơn sốt phim ngắn ở Trung Quốc

Khao khát được đóng phim, nhiều thiếu nữ tin lời chiêu mộ trên mạng đã đến "trường quay' ở Tây An" song bị khống chế, giam cầm để 'tẩy não' trong tổ chức kinh doanh đa cấp.

Long Lệ Sa 22 tuổi, là sinh viên khoa nhạc kịch khóa 2021 tại Đại học Truyền thông Trung Quốc. Ngày 26/2, cô đến thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây theo lời chiêu mộ diễn viên đóng một bộ phim ngắn, sau đó mất liên lạc.

Nhà trường, gia đình đã báo cáo vụ việc với cảnh sát, nhiều người dùng mạng cũng hỗ trợ tìm manh mối.

Diễn viên trẻ Long Lệ Sa. Ảnh: Weibo

Tìm kiếm Long Lệ Sa

Bạn bè tiết lộ trước đó, Lệ Sa tham gia cuộc phỏng vấn trực tuyến chiêu mộ diễn viên của một đoàn làm phim ngắn. Sau đó, đối phương thông báo cô đã vượt qua vòng phỏng vấn, được đóng vai nữ chính thứ hai và yêu cầu đến Tây An để quay phim, thời gian là 9 ngày.

Một tấm poster đoàn làm phim do bạn Lệ Sa cung cấp cho thấy bộ phim ngắn cô dự định quay là phim cổ trang. Nhà sản xuất là "Công ty truyền thông văn hóa Truyền hình Điện ảnh Sơn Nghệ", đạo diễn được giữ bí mật. Sau vụ việc, đại diện pháp lý của Công ty Sơn Nghệ tuyên bố họ không liên quan đến đoàn làm phim ngắn nào.

Sau khi tới Tây An, Lệ Sa có nhiều hành vi bất thường: hủy chức năng định vị trên điện thoại của bạn trai, bịt camera khi bạn gọi video, cách nói chuyện ngắt quãng rất kỳ quặc. Bạn bè nghi ngờ cô bị tổ chức kinh doanh đa cấp khống chế, giam cầm.

Khi dư luận đang xôn xao, Lệ Sa bất ngờ "xuất hiện". Khoảng 17h ngày 27/2, Lệ Sa đăng bài trên WeChat: "Tôi là Long Lệ Sa. Tôi đã xem tin nhắn mọi người gửi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi rất an toàn, chỉ đang quay phim ở Tây An..." và hy vọng mọi người xóa nội dung đã chia sẻ.

Bài đăng này thực sự được gửi từ tài khoản WeChat của Lệ Sa, nhưng bạn cô tin rằng "điện thoại của Lệ Sa có thể đã bị kiểm soát, nội dung trả lời các tin nhắn đều giống nhau". Những sự kiện sau đó đã chứng minh rằng suy đoán của người thân và bạn bè là đúng.

Giải cứu Long Lệ Sa

Khoảng 21h ngày 27/2, cảnh sát thành phố Vị Nam (tỉnh Thiểm Tây) tìm thấy Lệ Sa tại nhà ga Tây An.

Khoảng 5h ngày 28/2, Lệ Sa đăng một video lên trang cá nhân thông báo đã an toàn, đồng thời cảm ơn nhiều bên đã nỗ lực tìm kiếm cô. "Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, tôi đã thành công đoàn tụ với người thân", cô nói.

Trả lời phỏng vấn, Lệ Sa cho biết sau khi đến nhà ga Vị Nam, có người tự xưng thuộc đoàn làm phim mời cô đi ăn, sau đó lấy lý do kinh phí không đủ để bảo cô đến ở tạm nhà dân một đêm, sau khi đến địa điểm quay ở Tây An sẽ sắp xếp khách sạn. Không có nhiều kinh nghiệm xã hội và thiếu ý thức an toàn nên Lệ Sa đồng ý.

Ngay khi được đưa đến nhà dân, Lệ Sa bị một nhóm khoảng 10 người khống chế, giật điện thoại, sau đó bị bắt báo tin cho gia đình rằng đang an toàn. Bài đăng trên WeChat cũng không phải do cô viết.

Lệ Sa chia sẻ, thấy ngày càng nhiều người tham gia tìm kiếm cô, "có lẽ do sợ hãi áp lực dư luận nên họ thả tôi ra". Khoảng 19h ngày 27/2, hai người đàn ông gọi taxi đưa Lệ Sa đến nhà ga Tây An, đến nơi mới trả điện thoại cho cô. Trong lúc này, cảnh sát đã định vị được vị trí của Lệ Sa. 10 phút sau khi đến nhà ga Tây An, cảnh sát tìm thấy và đưa cô về đồn.

Trường hợp của Lệ Sa không phải là cá biệt. Vài năm gần đây, các vụ lừa đảo thường xuyên xảy ra dưới danh nghĩa tuyển diễn viên mới để quay phim ngắn. Từ 2024, nhiều diễn viên trẻ đã rơi vào những cái bẫy tương tự.

Cạm bẫy nhắm vào diễn viên mới

Bành Bành cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy thông báo tìm kiếm Lệ Sa, bởi cô suýt rơi vào bẫy này.

Bành Bành là người mới tham gia đóng phim ngắn. Ngày 22/2, cô thấy tin nhắn tuyển dụng trong nhóm, từ cùng một đoàn làm phim với Lệ Sa. Sau khi kết bạn, đối phương yêu cầu cô quay một video để thử vai. Việc thử vai trực tuyến rất thường thấy nên cô không nghi ngờ.

Hôm sau, Bành Bành được thông báo đã được chọn vào vai nữ chính thứ hai, thỏa thuận mức cát-xê 9 ngày là 6.000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng). Mức này thấp hơn mong đợi, Bành Bành muốn từ chối nhưng đối phương lập tức đề nghị sau khi quay xong phần một, 2-3 ngày nữa sẽ có phần hai, đến lúc đó sẽ tăng thù lao.

Đối phương sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nghe không giống người nghiệp dư. Bành Bành không nghi ngờ gì nên nhận lời đến Tây An quay phim. Nhưng khi chia sẻ tin vui với bạn bè, cô được nhắc nhở rằng Tây An có nhiều thông báo tuyển dụng giả mạo, thực chất là tổ chức đa cấp.

Vì thế, trước khi đi, Bành Bành hỏi địa chỉ cụ thể của đối phương, nhưng bị lờ không trả lời. Sau đó, địa điểm quay phim đột nhiên thay đổi, cô được yêu cầu đi xe buýt đến Vị Nam, cách Tây An 60 km, để quay một số cảnh ngoại cảnh trước, sau đó sẽ có người đến đón.

Bành Bành bắt đầu nghi ngờ vì hiểu rõ quy trình làm việc của các đoàn phim. Cô yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về đoàn làm phim và công ty sản xuất, địa chỉ quay phim chính xác. Đối phương nói "không tin thì thôi" và dọa sau này sẽ không sắp xếp việc cho cô. Lúc này, Bành Bành chắc chắn đây là thông tin tuyển dụng giả mạo.

Sau đó, Bành Bành phát hiện không chỉ diễn viên mà cả đạo diễn, biên kịch, chuyên gia trang điểm... cũng có thể là mục tiêu của những vụ lừa đảo tương tự.

Thực tế, trò lừa đảo này có thể dễ dàng bị vạch trần, nhưng những người mới vào nghề thường không dám chủ động yêu cầu cung cấp quá nhiều thông tin, điều này tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo lợi dụng.

Giảo Tử, diễn viên mới tốt nghiệp năm 2024, cũng suýt bị lừa. Tháng 9/2024, cô đến thử vai trong một bộ phim ngắn được quảng cáo là đầu tư lớn, cần bảo mật thông tin. Trên chuyến tàu cao tốc đi Vị Nam, cô nhiều lần truy hỏi, đối phương mới cho địa chỉ cụ thể.

Giảo Tử kiểm tra bản đồ và phát hiện đó là khu dân cư, không phải khách sạn hay tòa nhà văn phòng. Cô báo cảnh sát và quay về.

Gian nan thoát hiểm

Khi nhìn thấy tin tức về Lệ Sa, Tiểu Mễ, nữ sinh mới tốt nghiệp đại học, nhớ lại tình huống nguy hiểm từng trải qua vào tháng 6/2024.

Cô thấy thông báo tuyển diễn viên cho một bộ phim thiếu nhi trên ứng dụng Xiaohongshu. Một trong những địa điểm quay phim là ở Tây An, kéo dài 20 ngày, bao ăn ở, thù lao 7.000 nhân dân tệ.

Tiểu Mễ thấy người tuyển dụng từng đăng thông tin chiêu mộ diễn viên từ tháng 12/2023 nên không quá cảnh giác. Không lâu sau, đơn đăng ký của cô được chấp thuận.

Ngày 5/6/2024, Tiểu Mễ đột nhiên nhận được tin nhắn từ đối phương, bảo cô nhanh chóng đến. Khi đôi bên gặp nhau thì đã 20h.

Đối phương có một nam một nữ. Vừa thấy Tiểu Mễ, người phụ nữ khoác tay cô như thể rất thân thiết, đưa đi dạo phố và ăn uống. Đến 23h, người đàn ông đề nghị đưa cô về ký túc xá, rồi bắt taxi đến một tòa chung cư.

Tiểu Mễ cảm thấy không ổn nên đã bí mật gọi video cho bạn trai, nhờ chú ý. Nhưng ngay khi bước vào nhà, điện thoại của Tiểu Mễ bị giật mất. Một nhóm người xông ra đe dọa và yêu cầu cô báo tin an toàn cho gia đình. Tiểu Mễ sợ hãi đến choáng váng, không thể chống cự.

Đêm đó, cô bị nhốt trong phòng với hai phụ nữ canh chừng, bắt ngủ ở giữa.

Tiểu Mễ không dám ngủ, đợi họ thiếp đi thì lẻn xuống giường, trốn sau rèm cửa trên bệ cửa sổ. Cô không thấy ai trên đường, sợ nếu vội vàng kêu cứu sẽ đánh động đám người. "Trong vài giờ ngồi trên bệ cửa sổ, tôi thực sự cảm thấy cuộc đời mình đã chấm dứt. Vô cùng tuyệt vọng", Tiểu Mễ nhớ lại.

Trời sáng, Tiểu Mễ bị phát hiện, cầm móc quần áo bằng thép để tự vệ, nhưng bị nhiều người lao đến kéo vào nhà. Cô bám vào lan can kêu cứu, bất chấp bị đánh đập điên cuồng, tóc bị túm giật. Có người dân nghe tiếng đi ra.

Sau đó, cảnh sát đến. Khoảnh khắc được giải cứu, Tiểu Mễ cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực. Một số người trong phòng bị bắt, một số trốn thoát, cũng có người được giải cứu như Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ được thông báo rằng bị giam cầm bởi một tổ chức kinh doanh đa cấp.

Hơn chục người bị lừa đến Tây An đóng phim ngắn, sau đó bị ép tham gia tổ chức kinh doanh đa cấp, được giải cứu tháng 10/2024. Ảnh: Linwei Gongan

Tháng 10/2024, cảnh sát quận Lâm Vị, thành phố Vị Nam thông báo đã phát hiện và giải cứu hơn chục thành viên của tổ chức đa cấp tại một căn hộ. Theo điều tra, họ bị lừa đến Vị Nam với lý do tuyển diễn viên đóng phim ngắn, những người mới đến sẽ bị tẩy não qua các "lớp đào tạo diễn xuất" giả mạo, khiến những người tham gia bị cô lập, chịu áp bức về tinh thần.

"Phim ngắn hiện rất được ưa chuộng, yêu cầu với diễn viên tương đối thấp nên nhiều người muốn tham gia. Đối với những diễn viên mới không được công ty lớn hỗ trợ, họ sẽ muốn nắm bắt cơ hội", Giảo Tử nói. Những kẻ lừa đảo cũng hiểu rõ suy nghĩ này.

Khi những thông tin tuyển dụng khó phân biệt thật giả liên tục xuất hiện, các diễn viên trẻ cần nâng cao cảnh giác, học cách phân biệt cơ hội và cạm bẫy, tự bảo vệ hoặc tự cứu mình.

Tuệ Anh (Theo Jimu News, South Reviews)