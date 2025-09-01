Bẫy tử thần trên app hẹn hò

Các chuyên gia tin rằng gần như không thể ngăn chặn những kẻ giết người nham hiểm ẩn nấp trên các ứng dụng như Tinder, Grindr để tìm kiếm nạn nhân rồi dụ họ đến chỗ chết.

Năm 2018, khi đi du lịch bụi đến New Zealand, Grace Millane gặp Jesse Kempson qua app hẹn hò Tinder vào đêm trước sinh nhật lần thứ 22. Nữ du khách người Anh mãi mãi không thể đón tuổi 22.

Khi vụ giết người và hành vi che đậy bị phanh phui, Jesse khai với cảnh sát rằng đã vô tình sát hại Grace trong một trò chơi tình dục. Tuy nhiên vào năm 2020, hắn bị kết tội và tuyên án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 17 năm.

Một phụ nữ hẹn hò với Jesse một ngày sau vụ giết người nhớ lại khoảnh khắc rùng rợn khi hắn kể về một người bạn đã giết bạn gái khi đang quan hệ tình dục. "Có thể hắn đang thử nghiệm câu chuyện với tôi", cô nói.

Người phụ nữ rời khỏi buổi hẹn sau khi có linh cảm lạ lùng về Jesse, lo sợ có thể trở thành nạn nhân thứ hai.

Cô cho biết: "Tôi nghĩ rằng việc phát minh ra các app hẹn hò là điều tuyệt vời. Tôi không muốn sống trong một thế giới không có chúng, nhưng ước rằng phụ nữ không phải lo nghĩ cho sự an toàn mọi lúc".

Jesse Kempson hầu tòa năm 2020 vì giết Grace Millane và tấn công tình dục hai nạn nhân khác. Ảnh: RNZ

Mối lo ngại ngày càng gia tăng do ở Anh thiếu các biện pháp bảo vệ cho phụ nữ sử dụng app hẹn hò để tìm kiếm tình yêu. Trong khi Mỹ có dịch vụ cho phép người dùng trả tiền để kiểm tra lý lịch tư pháp, ở Anh lại không có lựa chọn nào như vậy. Hiện có nhiều lời kêu gọi các ứng dụng phải hợp tác chặt chẽ hơn với cảnh sát để bảo vệ sự an toàn của người dùng.

David Jones, giám đốc của tổ chức Reveal Private Investigations, chia sẻ: "Những kẻ săn mồi luôn lợi dụng yêu cầu đăng ký tối thiểu trên các app hẹn hò. Khi tất cả những gì bạn cần chỉ là địa chỉ email hoặc số điện thoại, bạn đã có môi trường hoàn hảo cho các tài khoản dùng một lần. Kẻ săn mồi có thể lập nhiều hồ sơ trong vòng vài phút, biến mất ngay khi bị nghi ngờ và xuất hiện trở lại dưới một bí danh mới. Vòng lặp đó khiến nạn nhân hoặc thậm chí chính các nền tảng gần như không thể theo dõi những kẻ tái phạm".

Như trường hợp của Stephen Matthews, bác sĩ tim mạch người Mỹ sử dụng ứng dụng Hinge để chuốc thuốc, tấn công và cưỡng hiếp nhiều phụ nữ dù các nạn nhân đã nhiều lần báo cáo hắn trên ứng dụng.

Tháng 10/2024, Stephen bị kết án 158 năm tù.

Bác sĩ tim mạch Stephen Matthews sử dụng Hinge để kết nối với nạn nhân, chuốc thuốc và cưỡng hiếp.

Dự án Báo cáo Ứng dụng Hẹn hò gần đây đã tiến hành một cuộc điều tra để xem những kẻ lạm dụng có thể dễ dàng tạo tài khoản mới như thế nào. Dự án này đã tạo một số tài khoản trên nền tảng cực kỳ phổ biến Tinder. Họ báo cáo các hồ sơ này về hành vi tấn công tình dục để ứng dụng này chặn.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, họ phát hiện những hồ sơ người dùng bị chặn này có thể tạo tài khoản mới khá dễ dàng, với cùng tên, ngày sinh và ảnh đại diện. Không cần thay đổi thông tin chi tiết trong hồ sơ, họ cũng có thể đăng ký ứng dụng Hinge, OKCupid và Plenty of Fish.

Người phát ngôn của Match Group, công ty đứng sau Tinder, Hinge, OkCupid, Plenty of Fish và Match.com, cho biết: "Bất kỳ báo cáo nào về hành vi gây hại hoặc bạo lực đều rất đáng lo ngại và không bao giờ được phép xảy ra trên nền tảng của chúng tôi hay bất kỳ đâu. Khi xác định được tài khoản liên quan trên bất kỳ nền tảng nào, chúng tôi sẽ cấm tài khoản đó trên tất cả ứng dụng của Match Group".

Phía Match Group cam kết liên tục tăng cường các nỗ lực đảm bảo an toàn, đầu tư vào công nghệ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và chuyên gia an toàn để bảo vệ cộng đồng dùng ứng dụng hẹn hò trên toàn cầu.

