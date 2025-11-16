Bay từ Anh sang Morocco để cắt tóc

Tình cờ phát hiện có chuyến bay từ London đến Morocco có giá 15 bảng, anh Muscab Salad, 22 tuổi, quyết định đi nước ngoài để cắt tóc.

Muscab tính toán, tổng chi phí cho một lần cắt tóc ở London là 41 bảng (gồm 35 bảng tiền cắt và 6 bảng đi lại). Trong khi đó, toàn bộ chuyến đi Morocco, bao gồm vé máy bay, di chuyển và cắt tóc, chỉ hết 39 bảng.

"Tôi còn lãi được kỳ nghỉ miễn phí, rẻ hơn và thú vị", anh nói.

Muscab Salad trong tiệm cắt tóc ở Morocco. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Video về chuyến cắt tóc của Muscab Salad đã gây tranh cãi trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và 200.000 bình luận. Một số người nói họ từng đi Barcelona (Tây Ban Nha) cắt tóc với 10 bảng. Số khác cho rằng chuyến đi là lãng phí thời gian.

"Vấn đề không chỉ là cắt tóc mà còn là kỳ nghỉ, và họ cũng tỉa râu giúp, rất đáng thử", Salad nói.

Đằng sau câu chuyện của Muscab Salad phản ánh thực tế người trẻ London bị cuốn vào vòng xoáy đắt đỏ, không còn tài chính cho nhu cầu cơ bản. Nhiều người chọn làm việc từ xa ở quê hoặc di cư sang Manchester, Birmingham, nơi chi phí chỉ bằng 60% London, theo số liệu của Numbeo.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng Muscab Salad không cô đơn khi hàng nghìn Gen Z đang bay sang Istanbul, Tunisia, Morocco chỉ để cắt tóc, làm nail hay khám răng, theo các chia sẻ trên diễn đàn như Reddit.

Theo Trust for London, năm 2025 người trẻ dưới 24 tuổi phải chi thêm 75 USD mỗi tháng cho thuê nhà và 24 USD cho đi lại so với 2020 do lạm phát. Đồng thời, G15 nhóm nhà ở lớn nhất London, cảnh báo giá thuê tăng 7,3% năm 2025 đẩy giới trẻ ra ngoại ô và 50% dưới 24 tuổi dự định rời London.

"Khi việc cắt tóc cũng phải tính toán như đầu tư, thủ đô tài chính thế giới đang mất dần thế hệ trẻ, tạo nguy cơ di cư chất lượng cao và ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế", Paul Seddon, chuyên gia nghiên cứu ở Resolution Foundation, nói.

Ngọc Ngân (Theo UK News)