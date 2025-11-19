Bẫy tình sau song sắt

AnhNữ quản giáo trẻ từng tự tin "không bao giờ yêu tù nhân" nhưng sau 2 năm vào nghề đã ngã vào bẫy tình mù quáng với kẻ hiếp dâm.

Mùa hè năm 2022, Cherrie-Ann Austin-Saddington (26 tuổi, quản giáo trong nhà tù nam The Verne ở Dorset) phải đưa ra lựa chọn, sẽ thay đổi số phận cô mãi mãi.

Cô đang ở trong phòng sinh hoạt chung, nơi các tù nhân thường đến để đọc sách báo, thì một tù nhân tên Bradley Trengrove đưa cho cô một tờ báo. Bên trong là mảnh giấy ghi số điện thoại di động bí mật, bất hợp pháp của anh ta. Dưới sự giám sát chặt chẽ của camera an ninh trong tù, Cherrie phải quyết định nhanh. Cô đã không vứt tờ giấy đi, và cũng không báo cáo gì cấp trên.

Đó là quyết định đầu tiên trong một loạt những lựa chọn tai hại dẫn Cherrie đến mối quan hệ tình dục với phạm nhân. Biến cô từ một viên chức nhà tù thành một tội phạm.

Cherrie-Ann Austin-Saddington từ một nữ quản giáo trẻ tự tin không bao giờ bị tù nhân thao túng, đã suýt sinh con cho một tội phạm tình dục đang thụ án. Ảnh: The Sun

Cherrie quyết định chia sẻ câu chuyện của mình hôm 15/11, hé lộ cách những tù nhân đạt được điều họ muốn, ngay cả sau song sắt, bằng cách kiểm soát các nhân viên giữ chìa khóa phòng giam của họ.

Cherrie nhớ lại mình ở tuổi 23 khi ứng tuyển vào làm nhân viên nhà tù. Cô phải tham gia một ngày đánh giá trực tiếp, bao gồm kiểm tra toán, tiếng Anh, thể lực, và cả nhập vai.

"Có ba phòng, mỗi phòng có một diễn viên khác nhau, đóng vai một tù nhân đang gặp tình huống cần giải quyết. Hai người đứng dậy và tỏ ra khá hung hăng. Bạn phải xoa dịu tình hình", cô nói.

Cô được nhận từ tháng 7/2019, mức lương khoảng 1.800 bảng Anh một tháng (mức bình quân toàn quốc 2.600 bảng) để làm việc nhiều giờ, không cố định, trong nhà tù dành cho tội phạm tình dục - điều đến khi nhận việc, cô mới biết.

"Tôi có cảm giác an toàn giả tạo ở nhà tù này, bởi vì các phạm nhân rất tôn trọng người khác. Tôi quên mất rằng họ cũng là những người rất nguy hiểm và giỏi thao túng", cô nói.

Trong những tuần huấn luyện nghiệp vụ, Cherrie được cảnh báo quan hệ không phù hợp với tù nhân là phạm tội hình sự. "Họ chọn mục tiêu, sau đó cố gắng tiếp cận. Họ yêu cầu bạn làm những việc nhỏ nhặt, rồi dần dần phát triển thành những việc lớn hơn", cô nhớ lại những gì đã được đào tạo.

Cô gái trẻ quá tự tin, nghĩ chẳng ai có thể thao túng mình.

Sai người, đúng thời điểm

Ba năm sau, nhà tù này tiếp nhận phạm nhân mới, Bradley Trengrove. Cherrie khi này đang có cuộc sống cá nhân đầy rối ren, làm mẹ đơn thân, không đủ tiền thuê nhà.

Cuộc tiếp xúc đầu tiên của họ không có gì bất thường. Cherrie đang tuần tra tại một xưởng nghề xây gạch, kiểm tra số lượng tù nhân nơi Bradley đang lao động. Anh ta gọi với theo, nhờ cô mượn giúp thư viện một tờ tạp chí nông nghiệp.

Rồi cô bắt đầu thấy anh ta ở khắp mọi nơi. "Anh ta thường hỏi, 'Cô khỏe không? Cảm ơn vì tờ báo. Mọi chuyện ổn chứ?' Mọi chuyện bắt đầu như vậy", cô nói.

Bradley cũng rất được lòng các quản giáo khác, lễ phép, duyên dáng và biết kể chuyện cười.

Bradley Trengrove bị quận Cornwall ghim trong danh sách những tội phạm nguy hiểm nhất. Ảnh: Cornwall Live

Ba hoặc bốn tuần sau khi mượn tạp chí, anh ta đã đích thân trả lại cho Cherrie, kèm theo số điện thoại của anh ta được giấu bên trong. Cô quyết định cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

Suốt một tháng trời, chẳng có gì xảy ra. Một người bạn của Bradley bắt đầu nhắn tin cho Cherrie trên Facebook, nài nỉ cô nhắn tin vào số điện thoại mà hắn đưa. Cố gắng tránh mặt anh ta cũng vô ích. "Mỗi lần tôi ra ngoài, anh ta đều ở đó", cô nhớ lại.

Rồi hắn bắt đầu hỏi han những suy sụp đời sống riêng tư, căng thẳng nghề nghiệp, những lời đồn đại không hay về cô. Chạm đúng mạch cảm xúc, nữ quản giáo òa khóc như đứa bé. Bradley đã an ủi cô. Sau đó, họ bắt đầu nhắn tin cho nhau.

Ban đầu, họ chỉ nhắn tin cho nhau một hoặc hai lần mỗi ngày. Ban đầu là những chuyện trong trại, sau đó Bradley bắt đầu khen ngợi mái tóc, nụ cười cô. Hắn cũng nhờ bà ngoại, mẹ và em trai nhắn tin hỏi han cô. "Cứ như thể tôi có được một gia đình ủng hộ vậy," cô nói. Vài tuần sau hắn nhắn tin "Hình như anh yêu em mất rồi".

Tất nhiên, Cherrie biết Bradley là một tội phạm tình dục bị kết tội hiếp dâm. Nhưng hắn nói với cô rằng chuyện đó xảy ra khi hắn 15 tuổi, còn nạn nhân chỉ kém hắn vài tháng. "Bọn anh đồng thuận nhưng sau đó cô ta tố cáo anh", hắn thủ thỉ với Cherrie.

Còn Cherrie nhẹ dạ, không cả tra cứu hồ sơ của hắn.

Sự thật là, 5 năm trước đó, hắn bị kết án 13 năm tù vì nhiều lần cưỡng hiếp một bé gái tuổi teen và quan hệ tình dục với một trẻ em. 20 phụ nữ khác đã lên tiếng cáo buộc anh ta đã tấn công họ.

"Lúc đó, tất cả những gì tôi nghĩ là, mình có một người ở đây đang dành cho mình sự quan tâm và hỗ trợ mà mình cần lúc này", cô nói.

Bradley được trại giao làm thợ sửa chữa, công việc đi kèm nhiều đặc quyền như tự do đi lại trong khu vực xưởng. "Anh ta sẽ ra ám hiệu gật đầu với tôi nếu thấy ổn và chúng tôi sẽ tìm một nơi vắng vẻ", Cherrie nói, dù có camera nhưng vẫn có những góc khuất. "Đôi khi camera không hoạt động. Đó là một nhà tù khá cũ".

Bradley sau đó khẳng định họ đã quan hệ tình dục 30 đến 40 lần, trong khi Cherrie nói chỉ 3-4 lần. Cô có thai một lần với hắn, song bị sảy.

Vài tháng sau, điện thoại của "bạn trai" bị hỏng. Cherrie đã lén đưa cho anh ta một chiếc mới. Cô lưu Bradley trong danh bạ là "chồng sắp cưới".

Cô đã bắt đầu gặp gỡ gia đình Bradley và trở nên thân thiết với mẹ anh ta. Anh ta cũng rót vào tai cô viễn cảnh họ về chung nhà, anh tự tay làm một căn nhà gỗ bên hồ.

Trả giá

Bradley từ kẻ bị cầm tù trở thành người kiểm soát nữ quản giáo. Anh ta sẽ nổi đóa mỗi lần hẹn mà cô đến muộn, hoặc chỉ đạo cô phải ngủ giờ nào, gặp ai. Hắn dọa nếu cô làm hắn giận, hắn sẽ tố cáo cô với lãnh đạo nhà tù và hủy hoại cuộc đời cô. Mặc dù đang ở sau song sắt, anh ta dường như có tất cả quyền lực.

Cô nhiều lần nghĩ đến bỏ việc, rồi hắn lại ngọt nhạt giữ chân. Tất cả trở thành vòng lặp bế tắc.

Tháng 3/2023, khoảng 7 tháng sau khi họ yêu nhau, điện thoại của Bradley bị lục soát và tìm thấy. Tất cả tin nhắn về mối quan hệ thể xác của họ được ghi rõ ràng, dưới tên đầy đủ của cô. Anh ta ngay lập tức bị chuyển trại còn cô nộp đơn thôi việc.

Sự nghiệp của cô tại Cơ quan Quản lý Trại giam đã kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa 2 người vẫn tiếp tục. Nhờ mẹ làm trung gian, anh ta nài nỉ Cherrie đến thăm tại nhà tù mới.

Nhưng nhà tù mới sẽ không bao giờ cho phép Cherrie vào danh sách khách đến thăm vì vậy Bradley đã yêu cầu cô phải đổi tên và cô đã làm theo. Anh ta có thể kiểm soát cô đến mức độ đó, ngay cả khi đang ở trong phòng giam.

Hắn yêu cầu cô mang theo xi lanh để hắn tuồn tinh trùng cho cô thụ thai, cô vẫn ngu muội làm theo. Ở cổng khám xét, dù đã giấu dụng cụ này trong áo ngực, thái độ của cô gây nghi ngờ, mọi chuyện vỡ lở.

Cảnh sát đến nhà cô và cho cô xem hồ sơ tiền án của Bradley, cô quyết định chấm dứt liên lạc.

"Anh ta vẫn tìm cách liên lạc với tôi qua bạn bè, bạn gái của bạn bè, qua số điện thoại của những người lạ", cô kể.

Đầu năm 2024, cô nhận được một lá thư nhuốm máu, 10 trang giấy nói rằng hắn không thể sống thiếu cô. Lần này, cô quyết định giao nộp mọi bằng chứng cho cảnh sát và chịu mọi phán quyết.

Cherrie được hoãn thi hành án do bị đột quỵ tủy sống, hiện di chuyển bằng xe lăn. Ảnh: Guardian

Tháng 3/2023, cô bị đột quỵ tủy sống, hôn mê suốt 9 ngày, hiện ngồi xe lăn. Cô bị phạt 2 năm tù, hoãn thi hành án do tình trạng sức khỏe.

Mối quan hệ với Bradley đã khiến Cherrie chìm trong xấu hổ và tội lỗi. Chuyện xảy ra khi cô còn trẻ, ngây thơ và vô cùng cần sự hỗ trợ nhưng cô vẫn tự trách mình vì đã để điều đó xảy ra.

Bradley cũng bị kết tội và phải chịu thêm 2 năm 3 tháng tù giam ngoài bản án 13 năm tù. Trong phán quyết của mình, thẩm phán nói: "Đây là mối quan hệ ngang bằng, cả hai đều đưa ra quyết định sai lầm".

Bộ Tư pháp Anh cho biết năm 2019-2024, có 64 nhân viên nhà tù bị đề nghị sa thải và 114 người bị tố cáo vì hành vi sai lệch với phạm nhân chỉ trong năm 2024. Con số này có thể chỉ là một phần nhỏ so thực tế. Tòa án khắp nước Anh năm nay đã kết án tù cho nhiều nữ quản giáo vì yêu đương, tiếp tay cho tù nhân.

Cherrie cho rằng một phần của tình trạng này gia tăng còn do tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. "Các nhà tù thiếu nhân viên đến mức tôi không nghĩ rằng họ đã dành đủ sự quan tâm cho đội ngũ nhân viên mà họ đang có", cô nói.

Tiến sĩ Bronwen Frow-Jones, ở Đại học Cardiff cũng đồng ý rằng việc tuyển dụng, kiểm tra và đào tạo các quản giáo, vốn được thực hiện tập trung thay vì từng nhà tù riêng lẻ, là "hoàn toàn không đủ".

"Những thanh thiếu niên không có kinh nghiệm gì ngoài công việc làm thêm vào thứ bảy đang được tuyển dụng làm quản giáo. Và sau 8 tuần đào tạo, họ vào làm tại một số nhà tù khó nhằn nhất cả nước", Tiến sĩ Bronwen cho biết.

Bà tin rằng cách hiệu quả nhất để giảm tình trạng tham nhũng của nhân viên là cải thiện công tác đào tạo và đảm bảo các sĩ quan cảm thấy an toàn khi báo cáo vi phạm.

