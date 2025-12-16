Bẫy tình của tiểu thư giả mạo

Trung QuốcDoãn Hà nói dối là tiểu thư nhà giàu, thuê diễn viên đóng vai người thân rồi mua vàng giả để tổ chức đám cưới, lừa tiền sính lễ của nhiều chàng trai.

Ngày 9/5/2024, đám cưới của Doãn Hà và bạn trai Thân Minh được tổ chức tại quê chú rể ở thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc. Nhà trai đã đưa 148.000 nhân dân tệ (hơn 550 triệu đồng) tiền sính lễ cho nhà gái theo phong tục địa phương.

Hôn lễ chỉ có người bố là quan chức cấp cao và anh trai của Hà xuất hiện, mẹ cô dâu vắng mặt. Số của hồi môn lớn và gia thế nhà cô dâu khiến nhiều người ngưỡng mộ, khen Minh "tìm được mối hôn nhân tốt".

Đám cưới chạy bầu

Minh sinh năm 1998, từng là streamer. Năm 2022, Minh quen biết Hà qua một buổi livestream, sau đó gặp nhau ngoài đời thực và bắt đầu yêu đương. Hà nói sinh năm 1994, quê Thanh Đảo, bố là phó giám đốc sở ở địa phương sau khi xuất ngũ, mẹ là người mẫu.

Hà từng cho bạn trai xem ảnh bố mặc quân phục tiếp khách nước ngoài. Khi hai gia đình gặp mặt, bố Hà còn chủ động đề nghị sắp xếp công việc cho Minh.

Cặp đôi "cưới chạy bầu" sau khi Hà thông báo mang thai lần thứ ba. Ngay sau khi kết hôn, mẹ Minh liên tục thúc giục hai người đi đăng ký kết hôn, nhưng Hà nói rằng do đầu tư thất bại, cô từng "phạm tội" và sẽ "nhờ quan hệ" để có giấy chứng nhận kết hôn sau.

Đám cưới của cặp đôi ở Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, ngày 9/5/2024. Ảnh: Huanqiu

Sau tiệc cưới ở Tùy Châu, cặp đôi dự định đến nhà cô dâu ở Thanh Đảo để tổ chức lần hai. Trước khi đi, Hà muốn mang theo 148.000 NDT tiền sính lễ, bị gia đình chú rể từ chối. Ngay sau đó, anh trai Hà gọi điện cho Minh yêu cầu mang tiền mặt về để "trang trí" cho đám cưới, nhà gái sẽ lo của hồi môn cùng với nhà và ôtô.

Minh cho biết 16-17/5/2024 là ngày tổ chức tiệc cưới ở Thanh Đảo. Khi họ đến nơi vào ngày 16, Hà nói tiệc đã tổ chức xong xuôi, nhưng bố mẹ cô tạm thời không tiện gặp Minh vì mâu thuẫn gia đình.

Ngày 21/5, khi đến ở biệt thự nhà vợ, Minh phát hiện nó nằm cạnh biệt thự anh từng ở trong chuyến đi Thanh Đảo trước đó, nhưng không phải cùng một căn. Hà giải thích rằng cả hai biệt thự đều thuộc sở hữu của gia đình cô.

Ngày hôm sau, Hà mang của hồi môn về cho Minh, gồm 20.000 NDT tiền mặt, chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng Trung Quốc trị giá 460.000 NDT, một thỏi vàng 100 g và chìa khóa xe Mercedes-Benz. Minh nói: "Thấy nhiều của hồi môn như vậy, những nghi ngờ của tôi tan biến".

Của hồi môn toàn đồ giả

Ngày 29/5/2024, cặp đôi trở về Tùy Châu sau chuyến du lịch tuần trăng mật.

Ngày 8/6, hai người cãi nhau khi chơi điện tử. Hà nói bị chồng đánh và đòi về Thanh Đảo "dưỡng thai". Minh đồng ý cho vợ về Thanh Đảo, với điều kiện phải trả lại tiền sính lễ. Giữa lúc căng thẳng, anh trai Hà từ Vũ Hán đến Tùy Châu, bảo Hà để lại chiếc Mercedes-Benz, chứng chỉ tiền gửi và vàng thỏi làm thế chấp.

Sau khi Hà rời đi, Minh phát hiện điểm đáng ngờ. Thông qua biển số, anh tìm ra chủ xe là chủ một cửa hàng cho thuê xe, và chiếc Mercedes là xe thuê. Minh mang thỏi vàng đến tiệm cầm đồ để kiểm tra, phát hiện là hàng giả. Anh liên hệ với ngân hàng nơi phát hành chứng chỉ tiền gửi 460.000 NDT, nhưng nhân viên được ghi tên trên giấy không hề tồn tại.

Thỏi vàng 100 g trong số của hồi môn thực chất là đồ giả. Ảnh: Huanqiu

Ngày 11/6, Minh cùng mẹ vội vã đến Vũ Hán, phát hiện công ty và tên của "anh vợ" đều là giả. Hai mẹ con tìm ra Hà và "anh vợ", vạch trần lời nói dối của họ. Sau khi thương lượng, Hà trả lại 80.000 NDT trong tổng số 148.000 NDT sính lễ và hứa trả nốt khi về Thanh Đảo.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Hà đã gửi tiền sính lễ vào ngân hàng, chỉ giữ lại 20.000 NDT đưa cho Minh. Trước khi gửi tiền, Hà nhận hai bưu kiện chuyển phát nhanh chứa "chứng chỉ tiền gửi" và "vàng thỏi" hàng giả đặt mua trực tuyến. Qua xác minh, sổ hộ khẩu của Hà cũng là giả mạo.

Ngay cả kết quả siêu âm, xét nghiệm thai kỳ và giấy báo sảy thai mà Hà từng gửi cho Minh cũng được mua trực tuyến. Trong khi qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau, Hà cũng làm giả kết quả siêu âm của bệnh viện, nói dối có bầu để đòi "phí phá thai", "phí bồi dưỡng" và các khoản khác.

Thuê diễn viên đóng vai người thân

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, hình ảnh giả tạo được Hà dày công xây dựng hoàn toàn bị phơi bày.

Theo lời khai, Hà có quá khứ phức tạp, bỏ học từ năm cấp hai. Cô ta sử dụng tên của chị gái trong thời gian dài, nói dối năm sinh (thực chất sinh năm 1989, hơn Minh 9 tuổi). Đặc biệt, khi cưới Minh vào tháng 5/2024, Hà vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai. Cô ta có hai con gái với hai đời chồng.

Theo cảnh sát, "bố quan chức cấp cao" và "mẹ người mẫu" đều là diễn viên do Hà thuê, còn "anh trai" là một blogger mạng.

Vương, diễn viên đến từ Vũ Hán, nhận được 400 NDT tiền thù lao cho lần đầu đóng vai bố Hà vào tháng 5/2023 để gặp mặt Minh. Tháng 5/2024, Hà lại gọi Vương đến Tùy Châu đóng vai "bố cô dâu" trong hai ngày làm đám cưới với giá 1.500 NDT/ngày.

Trong khi đó, Trịnh là bà nội trợ kiêm diễn viên phim ngắn, từng là khách hàng của tiệm spa do Hà làm chủ. Trịnh từng được thuê đóng vai mẹ Hà trong cuộc gặp với bố mẹ Minh. Năm 2021, Trịnh cũng đóng vai mẹ Hà để gặp gia đình một nạn nhân họ Lý. Trước khi vào vai, Hà sẽ viết sẵn kịch bản để Trịnh đọc theo và ứng biến.

Hai người đóng vai bố mẹ do Hà thuê chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người đóng vai anh trai của Hà thực chất là blogger họ Kim, được thuê với giá 4.000 NDT để đóng vai trò "hòa giải mối quan hệ".

Tháng 2/2024, Hà và Minh chia tay vì mâu thuẫn. Để cứu vãn tình hình, Hà sử dụng tên giả thuê Kim trên một nền tảng trực tuyến. Kim giả làm anh trai Hà, liên lạc với Minh qua điện thoại để "hòa giải", thành công giúp họ làm lành và đi đến đám cưới. Kim khẳng định chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn tình cảm và không hề biết sự thật.

Quá khứ 'săn mồi' của tiểu thư giả mạo

Cuộc hôn nhân lừa đảo với Minh không phải phi vụ đầu tiên của Hà. Sau khi ly thân với người chồng thứ hai vào năm 2019, Hà bắt đầu sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân và giăng bẫy.

Cảnh sát đã xác định được một số nạn nhân trong danh sách "con mồi" của cô ta. Theo đó, Hà có quan hệ tình cảm với ít nhất 5 người đàn ông trong vòng 4 năm.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, khi qua lại với bạn trai họ Lý, Hà nói dối có bố điều hành bến tàu, rất giàu có. Cô ta từng dẫn Lý đi xem một biệt thự, nói đó là của bố mình. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện chi tiết, cô ta để lộ sơ hở và bị Lý vạch trần lời nói dối, chấm dứt mối quan hệ.

Trong thời gian quen biết bạn trai họ Dương từ tháng 4 đến tháng 6/2022, Hà dùng thủ đoạn tương tự, rồi vờ mang thai và cho xem giấy siêu âm giả. Cô ta đòi hơn 10.000 NDT "phí phá thai" và "phí bồi dưỡng", nhưng Dương từ chối và chặn liên lạc.

Cuối 2023, Hà nâng cấp chiêu trò lừa đảo với bạn trai họ Vương, nói dối có bố là "quan chức cấp cao", mẹ là "doanh nhân", bản thân điều hành tiệm spa. Cô ta viện nhiều lý do như cần tiền xoay vòng vốn, trả tiền thuê cửa hàng và bố mẹ sắp bị bắt để lừa đảo Vương hơn 70.000 NDT trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, 20.000 NDT trong số 80.000 NDT mà Hà trả lại cho Minh là do cô ta nhờ Vương chuyển trực tiếp cho Minh với lý do "cần trả nợ gấp".

Khi Hà bị bắt, cảnh sát tìm thấy trên điện thoại của cô ta một nạn nhân họ Trần, hẹn hò từ tháng 1/2024. Trần chỉ phát hiện sự thật khi được cảnh sát liên lạc.

Ngày 30/8/2024, Hà bị bắt vì nghi phạm tội trùng hôn và lừa đảo.

Bị cáo: Không cần tha thứ, không trả lại tiền

Ngày 17/11/2025, TAND quận Tăng Đô ở Tùy Châu tổ chức phiên tòa công khai xét xử vụ án.

Kiểm sát viên cáo buộc Hà có ý định chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp nên đã giả mạo danh tính và gia thế, che giấu tình trạng hôn nhân, lừa gạt tài sản của Minh cùng gia đình dưới danh nghĩa hẹn hò và kết hôn. Sau khi trừ đi khoản tiền đã trả và một số chi phí chung trong thời gian đôi bên qua lại, kiểm sát viên xác định Hà đã lừa đảo Minh số tiền 79.140 NDT. Đồng thời, hành vi lừa đảo đối với các nạn nhân khác (như Dương và Vương) cũng cấu thành tội phạm.

Bên cạnh đó, Hà bị cáo buộc công khai sống chung như vợ chồng và tổ chức lễ cưới với Minh trong khi chưa ly hôn người chồng thứ hai, điều này cấu thành tội trùng hôn.

Tại tòa, khi thẩm phán hỏi có nhận tội và có sẵn lòng trả lại tiền để được nạn nhân tha thứ hay không, Hà trả lời: "Tôi không cần tha thứ, và sẽ không trả lại tiền".

Ngày 8/12, tòa ra phán quyết sơ thẩm, tuyên phạt Hà 4 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo và bị phạt 20.000 NDT; đồng thời tiếp tục truy thu số tiền Hà thu lợi bất chính để trả lại cho nạn nhân.

Theo phán quyết, đối với những người lợi dụng hôn nhân để lừa đảo, hôn nhân chỉ là hình thức và không có ý định thực sự thiết lập quyền và nghĩa vụ hôn nhân hợp pháp; do đó, hành vi trùng hôn và làm giả giấy tờ của Hà đều là thủ đoạn lừa đảo, không bị xử phạt riêng.

Tuệ Anh (theo The Paper, Huanqiu)