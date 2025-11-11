Bảy tháng yêu nhau, bạn gái hai lần phản bội tôi

Em bảo trên mạng chỉ là ảo, chưa yêu đương gì, nói không xứng với tôi; tôi lại mủi lòng, ôm em nhưng lòng đau như cắt.

Tôi 23 tuổi, bạn gái bằng tuổi, tôi ở Hà Nội và em ở Hải Dương. Chúng tôi yêu nhau 7 tháng, rất hạnh phúc, vui buồn đều có nhau và yêu thương nhau rất nhiều. Em là nguời con gái rất lôi cuốn và dễ thương. Chúng tôi yêu nhau khi tôi vừa chia tay người cũ và tôi lại là người hay nói chuyện, lắng nghe em tâm sự, yêu nhau lúc nào không biết. Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi phát hiện ra hai lần em nói chuyện, nhắn tin hẹn hò người khác.

Lần đầu tiên là trên mạng xã hội, em nhắn tin và cũng nói chuyện qua lại với một người, còn hẹn hò đi chơi, chờ nhau đi làm về, thế mà vẫn nhắn tin yêu thương tôi. Khi tôi ở bên em, không hề thấy em nhắn tin cho ai, khi không có tôi là em lại nói chuyện với người đó. Tôi đã nói thẳng với em, em hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác như thế nữa. Tôi bỏ qua vì em chưa làm gì quá giới hạn.

Lần thứ hai là trên chat, tôi bắt đầu nghi ngờ khi em để mật khẩu chat và nhất quyết không cho tôi động vào. Em phản đối quyết liệt, còn dọa chia tay nếu trong chat của em không có gì, bảo tôi không được làm thế vì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Rồi vì quá tò mò, tôi đã vào chat của em, phát hiện ra tin nhắn tình cảm, việc hẹn hò với một người đàn ông. Họ cho nhau cả địa chỉ nhà, đi đâu làm gì cũng thông báo cho nhau biết, nhiều câu nói ngọt ngào.

Tôi điếng người khi đọc được những dòng chữ đó, đưa cho em xem, em không thể chối cãi được, giải thích rằng trên mạng chỉ là ảo, cũng chưa phải yêu đương gì với người kia. Em khóc, bảo không xứng với tôi. Tôi lại mủi lòng và ôm em vào lòng nhưng trong thâm tâm đau như cắt. Em lại hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa, cũng muốn tôi hứa không nhắc lại chuyện này nữa. Giờ bạn gái đưa toàn bộ mật khẩu cho tôi nhưng tôi đã mất niềm tin. Có nên tiếp tục với người bạn gái này không?

Huy Dũng