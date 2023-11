Một trong hai con sư tử cái đầu đàn liều lĩnh nhảy lên lưng cá sấu và cắn cổ con mồi, giúp mang lại bữa ăn no đủ cho đàn con.

Bầy sư tử cái mạo hiểm giết cá sấu để nuôi con Cá sấu đại bại dưới vuốt sư tử. Video: Latest Sightings

Hướng dẫn viên Newton Mulenga chứng kiến và ghi lại màn săn mồi ngoạn mục của bầy sư tử ở vùng đồng bằng Busanga, Zambia, Latest Sightings hôm 14/11 đưa tin. Đồng bằng Busanga là hệ sinh thái độc đáo ở phần phía bắc vườn quốc gia Kafue. Nổi tiếng với địa hình nhiều đầm lầy ngập nước vào mùa mưa, khu vực này trở thành trung tâm hoạt động của động vật hoang dã.

Trong khi dẫn khách đi safari, sự chú ý của Newton dồn vào bầy sư tử nổi tiếng trong vùng nhờ khả năng đi săn. Dẫn đầu bởi hai con sư tử cái có biệt danh "Cỗ máy giết chóc" (Killing machine) và "Công chúa" (Princess), chúng là thế lực đáng gờm ở đồng bằng Busanga. Princess rất dễ nhận ra nhờ vòng cổ theo dõi, tuần tra khu vực cùng với chị gái nó là Killing Machine. Bầy sư tử gồm 13 con bao gồm những con non ở nhiều độ tuổi.

Chúng chủ yếu săn linh dương lechwe. Tuy nhiên, với 13 miệng ăn, bao gồm con non đang tuổi lớn, một con linh dương lechwe hiếm khi đủ no bụng. Cơn đói ngày càng tăng thôi thúc bầy sư tử nhắm vào con mồi lớn hơn. Trong nỗ lực tìm kiếm thức ăn, chúng bao vây một con cá sấu sông Nile to lớn. Bị mắc kẹt ở đầm lầy nhỏ và quá xa vùng nước sâu an toàn, cá sấu rất dễ tổn thương. Dù cố gắng tự vệ bằng những cú đớp dữ dằn về phía sư tử, cá sấu đơn độc không thể đấu lại chiến thuật tiếp cận của kẻ thù.

Bước ngoặt xảy ra khi Princess hành động mạo hiểm. Nó nhảy lên lưng cá sấu, cắn vào cổ con mồi bằng những chiếc răng nanh lớn. Trọng lượng kết hợp với số lượng sư tử áp đảo khiến con cá sấu phải chịu chết sau một hồi giằng co.

Sư tử châu Phi (Panthera leo) phân bố chủ yếu ở khu vực châu Phi hạ Sahara. Đây là loài mèo duy nhất trên thế giới sống theo đàn. Sư tử cái là những thợ săn chính, con mồi gồm linh dương, ngựa vằn, linh dương đầu bò và một số loài thú khác. Sư tử đực bảo vệ lãnh thổ của cả đàn. Sư tử ít khi săn cá sấu do rủi ro liên quan, nhưng chúng là động vật săn mồi cơ hội. Trong tự nhiên, khả năng sinh tồn phụ thuộc vào việc tranh thủ mọi cơ hội kiếm ăn. Khi đối mặt với áp lực đáp ứng nhu cầu của cả đàn, sư tử có thể bộc lộ khả năng thích nghi và lòng dũng cảm đặc biệt.

Cá sấu sông Nile có tên khoa học là Crocodylus niloticus, con trưởng thành có thể dài đến 4,9 m và nặng khoảng 227 kg. Thức ăn chủ yếu của chúng là cá. Tuy nhiên, chúng cũng ăn những loài vật khác như ngựa vằn, hà mã nhỏ, chim, khi có cơ hội. Đây là loài có lực cắn mạnh nhất trong vương quốc động vật, lớn gấp khoảng 8 lần so với lực cắn của cá mập trắng lớn.

An Khang (Theo Latest Sightings)