'Bẫy' phòng trọ ảo lừa sinh viên, người lao động

Hải PhòngGiả danh chính chủ cho thuê phòng giá rẻ trên các hội nhóm, Đinh Văn Kiếm yêu cầu khách thuê là sinh viên, người lao động đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Kiếm (24 tuổi, trú tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) bị Công an phường Gia Viên, TP Hải Phòng, bắt giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đinh Văn Kiếm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Kiếm không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng nhu cầu thuê chỗ ở của sinh viên, người lao động để lừa tiền đặt cọc.

Từ cuối năm 2025, với các tài khoản Facebook "Pham Hà", "Trang Huyền" và Zalo "Trang Xu", Kiếm giả làm chủ nhà, đăng tin cho thuê các phòng trọ giá rẻ. Người này nhắm vào các hội nhóm sinh viên, nơi nhiều người từ tỉnh lẻ lên thành phố tìm chỗ ở giá thấp.

Ngày 25/3/2026, trên nhóm Facebook "Sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng", Kiếm dùng tài khoản "Trang Huyền" đăng tin cho thuê phòng tại số 1 ngõ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 1,8 triệu đồng.

Mức giá này thu hút một phụ nữ 23 tuổi, cùng quê Phú Thọ với Kiếm. Sau vài trao đổi qua Zalo, Kiếm yêu cầu chuyển khoản 1 triệu đồng để giữ phòng với lý do có nhiều người hỏi.

Tin rằng người cho thuê là chủ nhà, lại thấy địa chỉ cụ thể, nạn nhân đã chuyển tiền. Ngay sau khi giao dịch thành công, mọi liên lạc bị cắt đứt.

Khi nạn nhân đăng bài cảnh báo, Kiếm đổi tên tài khoản từ "Trang Huyền" thành "Phạm Hà" để tiếp tục lừa người khác. Chưa đầy một tuần sau, với cách thức tương tự, Kiếm tiếp tục chiếm đoạt 1 triệu đồng của một sinh viên.

Theo Công an phường Gia Viên, dù số tiền mỗi lần không lớn, hành vi của Kiếm gây bức xúc vì nhắm vào sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bước đầu, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai từng là nạn nhân của Kiếm liên hệ Công an phường Gia Viên để phối hợp giải quyết.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân không chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp xem phòng, xác nhận danh tính người cho thuê; cảnh giác với các tin đăng giá rẻ bất thường; khi giao dịch cần có giấy biên nhận hoặc lưu lại thông tin giấy tờ của bên cho thuê.

Lê Tân