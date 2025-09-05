TanzaniaCác cầu thủ City Abuja FC và JKU FC phải nằm rạp xuống sân, bất động một hồi lâu để tránh bị ong đốt trong trận giao hữu tại Babati ngày 3/9.

Phút 78, khi hai đội đang hòa 1-1, một bầy ong bất ngờ xuất hiện và bay khắp sân.

Để tránh bị tấn công, trọng tài, các cầu thủ, người nhặt bóng và cả nhóm truyền hình phải nằm rạp xuống sân bất động một hồi lâu. Bên ngoài sân, các cầu thủ dự bị trốn dưới băng ghế. Tuy nhiên, khán giả vẫn ngồi yên. May mắn là không ai bị đốt trong sự cố này.

Bầy ong phá trận đấu Bầy ong phá trận đấu ở Tanzania hôm 3/9.

Một số người phỏng đoán thời tiết thất thường trước trận đấu có thể là nguyên nhân. Nhưng một số khác thì cho rằng tiếng cổ vũ của khán giả khiến bầy ong tức giận và bay vào sân.

"Thiên nhiên chẳng quan tâm đến lịch thi đấu bóng đá của bạn đâu. Nằm xuống là một quyết định thông minh", một người dùng bình luận trên mạng xã hội X.

Sau khi trọng tài cho thi đấu trở lại, City Abuja FC ấn định chiến thắng 2-1 vào phút chót.

Các cầu thủ nằm rạp xuống sân tránh bị ong đốt. Ảnh: Youtube

Ong tấn công các VĐV từng vài lần xảy ra trong thể thao đỉnh cao. Năm 2019, khi đang chơi cho Sao Paulo ở giải vô địch Brazil, hậu vệ Dani Alves bị ong bắp cày tấn công. Tại giải Indian Wells ở Mỹ năm ngoái, tay vợt Carlos Alcaraz bị ong đốt vào trán, khiến trận đấu phải tạm dừng.

Thanh Quý (theo Sun)