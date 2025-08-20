Bảy người đánh hội đồng khiến nạn nhân mù một mắt

Đà NẵngBảy nghi phạm khai nhầm hai thanh niên đđứng ở khu vực quảng trường là đối thủ nên tấn công hội đồng khiến một người đa chấn thương, mù vĩnh viễn mắt phải.

Ngày 20/8, Công an phường Hòa Cường, quận Hải Châu, cho biết đã bàn giao 7 nghi phạm tuổi từ 16 đến 18 cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Bảy nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 3h30 ngày 16/8, người dân trình báo tại khu vực công viên quảng trường đường 2/9 có hai thanh niên bị nhóm đi xe máy lao đến, dùng hung khí tấn công.

Trong đó, nạn nhân 16 tuổi, quê Gia Lai, bị thương nặng với chẩn đoán vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn, nhiều vết thương phần mềm. Giám định thương tật ban đầu xác định tỷ lệ tối thiểu 41%.

Sau 12h truy xét, cảnh sát xác định được 10 người liên quan và đã tạm giữ 7 người gồm: Lê Ngọc Anh Quốc, Đỗ Huy Tín, Trương Ngọc Vinh, Hồ Văn Đại Vĩ, Phạm Ngọc Hiếu và Đặng Văn Quang Thảo.

Nhóm này khai do nhầm tưởng hai thanh niên đứng ở khu vực quảng trường đường 2/9 thuộc nhóm từng thách thức mình trước đó nên tấn công.

Ngọc Trường