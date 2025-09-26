Bảy người bị bắt quả tang khai thác vàng trái phép

Đà NẵngCảnh sát phát hiện nhóm thanh niên sử dụng nhiều máy móc, thiết bị khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi núi xã Trà Liên.

Ngày 26/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đưa 7 người 15-43 tuổi, trú tại nhiều địa phương ở Đà Nẵng, về trụ sở Công an xã Phú Ninh để làm rõ và xử lý hành vi khai thác vàng trái phép.

Nhóm người bị bắt quả tang khai thác vàng tại xã Trà Liên. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Một ngày trước, tổ công tác Đội 3 (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp Công an xã Trà Liên bắt quả tang nhóm thanh niên trên đang khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi núi cuối dốc chữ A (thôn Tăk Ngưi, xã Trà Liên). Hiện trường nằm sâu trong núi. Cảnh sát thu giữ nhiều máy móc và khoảng 10 kg đất nghi có chứa quặng vàng.

Tình trạng khai thác vàng trái phép ở miền núi ở tỉnh Quảng Nam (cũ) diễn ra nhiều năm qua. Lực lượng chức năng đã nhiều lần triệt phá, trong đó nhiều vụ nhóm đào vàng phát hiện bị động đã trốn vào rừng.

Theo quy định pháp luật, hành vi khai thác vàng trái phép sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến một tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức khai thác vàng trái phép còn có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.

Ngọc Trường