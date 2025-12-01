Bẫy ngược tội phạm mạng

Trung QuốcSau khi bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm mạng, Lưu đến ngân hàng báo mất thẻ rồi đi rút sạch tiền trong đó, cho rằng chúng dù mất tiền sẽ không dám báo cảnh sát.

Vụ việc khiến Lưu bị Viện kiểm sát huyện Tân Xương, tỉnh Chiết Giang khởi tố về tội Trộm cắp và hôm 24/11 bị tòa tuyên 1 năm 6 tháng tù, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm, phạt 10.000 nhân dân tệ.

Theo hồ sơ tòa án, vài tháng trước, Lưu thấy tin nhắn hiện lên trong một nhóm lạ tại ứng dụng QQ: "Mua thẻ ngân hàng giá cao, 500 nhân dân tệ mỗi thẻ, trả tiền khi nhận hàng, càng nhiều càng ưu đãi!".

Đang thất nghiệp, không có tiền trả tiền thuê nhà, Lưu lập tức gửi tin nhắn riêng: "Tôi có hai thẻ, đều bán được phải không?". Người nọ nhanh chóng gửi địa chỉ cho Lưu chuyển thẻ đến, nhưng trước câu hỏi thu mua thẻ ngân hàng để làm gì thì trả lời: "Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi".

Lưu hiểu ra người nọ rất có thể định dùng những thẻ ngân hàng vào mục đích xấu, nhưng cho rằng bản thân chỉ bán thẻ, không trực tiếp tham gia phạm tội nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không bị liên lụy.

Lòng tham chiến thắng nỗi lo lắng, Lưu nhét hai tấm thẻ ngân hàng vào phong bì chuyển phát nhanh. Tối hôm sau, bưu kiện được xác nhận đã giao thành công, Lưu lập tức được chuyển 1.000 nhân dân tệ vào tài khoản Alipay. Anh ta nhanh chóng tiêu hết tiền mua quần áo mới và nạp thẻ game.

Khi nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn, Lưu nảy suy đoán kẻ gian dùng thẻ ngân hàng để rửa tiền, chắc chắn sẽ có lượng tiền lớn được chuyển vào, nếu anh ta đến ngân hàng báo mất thẻ trước rồi tự rút tiền trong thẻ, kẻ này là tội phạm sẽ không dám báo cảnh sát.

Đang suy tính kế hoạch, Lưu nhận được một tin nhắn khác: "Thay đổi liên kết ngân hàng di động, gửi cho tôi mã xác minh". Lưu đoán rằng đây là dấu hiệu tiền đã được gửi vào thẻ của mình.

Anh ta lập tức cầm thẻ căn cước đến ngân hàng báo mất thẻ và xin cấp lại với giao dịch viên. Sau khi xác minh thông tin của Lưu, nhân viên hỗ trợ anh ta làm thủ tục và cấp thẻ mới.

Vừa nhận được thẻ mới, Lưu kiểm tra số dư tại máy ATM và thấy có hơn 62.000 nhân dân tệ (khoảng 230 triệu đồng). Anh ta chia làm nhiều đợt, rút hết tiền trong thẻ mang về giấu dưới gầm giường phòng trọ. Lưu đinh ninh rằng việc mình làm chẳng ai hay biết, vừa kiếm được tiền mà không phải chịu rủi ro gì.

Nhưng chỉ ba ngày sau, Lưu bị cảnh sát bắt tại phòng trọ.

Trong phòng thẩm vấn, Lưu vẫn không rõ tại sao bị bắt: "Tôi chỉ lấy tiền bẩn, bọn họ cũng không dám báo cảnh sát mà".

Kiểm sát viên giải thích việc sử dụng hoặc sở hữu tiền bất hợp pháp là hành vi phi pháp. Lưu đã đánh cắp tiền của người khác được gửi vào thẻ bằng cách báo cáo bị mất thẻ với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, cấu thành tội trộm cắp.

Hơn nữa, việc bán thẻ ngân hàng vốn đã là hành vi phạm pháp, nếu số tiền đạt đến ngưỡng tương ứng, Lưu còn có thể bị truy tố vì tội tiếp tay cho tội phạm mạng.

Tuệ Anh (theo Hongxing News, Dushi Kuaibao)