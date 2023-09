'Bảy nàng con gái của Eva' - bí ẩn loài người

Cuốn "Bảy nàng con gái của Eva" do NXB Trẻ tái bản vào tháng 7 năm nay, xuất bản lần đầu năm 2008. Sách gốc có tên là "The Seven Daughters of Eve", xuất bản lần đầu năm 2001, thuộc thể loại sách khoa học. Ảnh: Ngạn Bình