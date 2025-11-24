Bẫy lừa tinh vi khiến CEO mất số Bitcoin hơn 200.000 USD

Nhóm lừa đảo xây dựng kế hoạch tinh vi, với phong bì đầy tiền và bữa ăn ở khách sạn 5 sao để lấy lòng tin của CEO công ty đào Bitcoin.

Đứng trong phòng vệ sinh ở khách sạn Rosewood tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan và cầm trên tay phong bì chứa 10.000 euro, Kent Halliburton tự hỏi mình đang ở trong tình huống gì.

Halliburton là nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Sazmining, công ty chuyên cho thuê máy đào Bitcoin. Ông sinh sống tại Peru, còn Sazmining vận hành máy đào đặt tại những trung tâm dữ liệu ở Mỹ, Na Uy, Paraguay và Ethiopia.

Theo Wired, Halliburton tới Amsterdam hôm 5/8 để gặp Even và Maxim, đại diện một gia tộc giàu có tại Monaco. Doanh nghiệp của gia đình này đề xuất mua hàng trăm máy đào Bitcoin của Sazmining, có tổng giá trị khoảng 4 triệu USD, và dự kiến lắp đặt tại một cơ sở đang xây dựng tại Ethiopia. Họ muốn gặp trực tiếp Halliburton trước khi ký thỏa thuận.

Kent Halliburton tại một cơ sở của Sazmining. Ảnh: X/khalliburton

Trong cuộc gặp ở khách sạn Rosewood sau đó một ngày, Even và Maxim tạo ấn tượng là những tay chơi giàu có và phong độ. Hai bên dùng bữa trưa xa xỉ, thảo luận các điều khoản hợp đồng và chia sẻ thông tin về bản thân. Even nói nhiều và hay đùa, trong khi Maxim lạnh lùng và thường xuyên nhìn chằm chằm vào Halliburton, như đang lượng sức đối thủ.

Nhằm xây dựng quan hệ, Even đề xuất Halliburton bán số Bitcoin trị giá 3.000 USD cho công ty gia đình mà anh ta đại diện. Halliburton ban đầu ngần ngại, nhưng đơn giản nghĩ đó là cách bên kia làm việc. Một trong hai người còn đưa cho ông phong bì chứa đầy tiền, đề nghị anh vào nhà vệ sinh kiểm đếm.

"Mọi chuyện giống như phim 007. Tất cả đều lạ lẫm với tôi", Halliburton nhớ lại.

Ông rời đi bằng taxi và có phần ngỡ ngàng về cuộc gặp, nhưng vẫn hy vọng sớm chốt được hợp đồng với đối tác. Đây là thỏa thuận tiềm năng và quan trọng với Sazmining, doanh nghiệp nhỏ với khoảng 15 nhân viên.

Sau đó, ông bay đến Latvia dự một hội thảo về Bitcoin rồi tiếp tục sang Ethiopia để kiểm tra tiến độ xây trung tâm dữ liệu. Ông nhận được tin nhắn WhatsApp từ Even. Người này cho biết công ty Monaco sẵn sàng tiến hành thỏa thuận với một điều kiện là Sazmining bán lượng lớn Bitcoin cho họ. Hai bên thống nhất con số 400.000 USD, tương đương 10% tổng giá trị hợp đồng.

Even đề nghị Halliburton quay về Amsterdam ký văn bản chốt thỏa thuận, nhưng CEO Sazmining đã xa gia đình nhiều tuần nên lưỡng lự. "Làm việc từ xa không phù hợp, không phải cách chúng tôi làm ăn", Even nhắn.

Halliburton đến Amsterdam chiều 16/8, hẹn ăn tối với Maxim tại một nhà hàng Nhật Bản ở khách sạn 5 sao Okura.

Trong lúc chờ xếp bàn, Maxim hỏi Halliburton có thể chứng minh Sazmining có đủ lượng Bitcoin để thực hiện giao dịch mà Even yêu cầu không. Người này muốn Halliburton chuyển một nửa lượng Bitcoin đã thống nhất, tương đương 220.000 USD, vào ứng dụng ví mà công ty Monaco tin tưởng.

Số Bitcoin này vẫn thuộc quyền kiểm soát của Halliburton, trong khi công ty Monaco sẽ xác thực được sự tồn tại của chúng thông qua dữ liệu giao dịch công khai, theo Maxim.

Ứng dụng được đề cập là Atomic Wallet, có hàng nghìn đánh giá tích cực và đã xuất hiện trên App Store từ nhiều năm trước. Halliburton tải về iPhone của mình và tạo ví mới, dưới sự chứng kiến của Maxim. "Tôi đang cố giành được lòng tin của anh ta. Đó là hợp đồng 4 triệu USD mà tôi thèm muốn", Halliburton nhớ lại.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Maxim ít lạnh lùng hơn, kể về sở thích sưu tập đồng hồ và công việc tìm kiếm hợp đồng cho công ty ở Monaco. Hai bên chia tay sau khi thống nhất Maxim sẽ mang bản ký kết về công ty để triển khai, còn Halliburton sẽ gửi lượng Bitcoin trị giá 220.000 USD vào ví tạo trên Atomic Wallet.

Khi về khách sạn, Halliburton thực hiện một giao dịch nhỏ để thử nghiệm. Ông xóa và cài lại ví bằng chuỗi từ ngẫu nhiên (seed phrase) được cung cấp khi tạo tài khoản, nhằm bảo đảm nó hoạt động bình thường.

"Cần thực hiện một số biện pháp bảo mật, nhưng tôi đã gần xong. Cảm ơn các vị đã kiên nhẫn chờ đợi", Halliburton gửi tin nhắn WhatsApp đến Even.

"Không vấn đề, cứ từ từ", Even đáp.

Đến 22h45, Halliburton hài lòng với thử nghiệm và yêu cầu đồng nghiệp chuyển Bitcoin vào ví. Ông gửi hình chụp màn hình tài khoản cho Even sau khi hoàn tất giao dịch. "Cảm ơn", Even trả lời sau một phút.

Ông gửi một tin nhắn khác hỏi về hợp đồng, nhưng không được hồi đáp. Thấy có điều không ổn, Halliburton kiểm tra ví và phát hiện số Bitcoin đã biến mất.

Đồng tiền mô phỏng Bitcoin. Ảnh: Reuters

Halliburton ngã xuống. "Cảm giác như bị đấm vào bụng. Tôi sốc và không thể tin được chuyện đang xảy ra", ông nhớ lại.

Sau đó, ông gửi tin nhắn cho Even: "Đó là cái bẫy lừa đảo phức tạp nhất mà tôi từng trải qua. Tôi biết các vị chẳng quan tâm đâu, nhưng công ty của tôi có thể sẽ không thể vượt qua chuyện này. Tôi đã dành 4 năm cuộc đời để xây dựng nó".

Even trả lời, khẳng định không làm gì sai trái, nhưng đó là lần cuối Halliburton nhận tin nhắn từ kẻ lừa đảo. Tài khoản mạng xã hội được Even sử dụng cũng ngừng hoạt động.

Dữ liệu từ công ty phân tích Chainalysis và CertiK cho thấy số Bitcoin lấy từ ví của Halliburton được chia thành nhiều phần, giao dịch qua hàng loạt địa chỉ khác nhau rồi đưa tới các nền tảng chuyên đổi tiền số thành tiền thông thường. Hoạt động này nhằm gây khó khăn cho nỗ lực truy dấu, cho phép những kẻ lừa đảo rút tiền mà không gây chú ý.

"Các lãnh đạo doanh nghiệp sở hữu lượng lớn tài số đang trở thành mục tiêu hấp dẫn", Guanxing Wen, trưởng bộ phận nghiên cứu an ninh của CertiK, cho hay.

Những cuộc gặp trực tiếp, trang phục xa xỉ, phong bì chứa đầy tiền và màn thể hiện sự giàu có là nỗ lực khiến nạn nhân lơ là cảnh giác. "Nạn nhân ở gần thủ phạm lâu dài trong môi trường như vậy sẽ khó lòng từ chối những yêu cầu sau đó", ông Wen nhận định.

Ban đầu các chuyên gia nhận định nhóm lừa đảo chủ động chọn nơi gặp nhau, cho phép chúng chiếm quyền kiểm soát hoặc giả mạo mạng wifi khách sạn từ trước đó, sau đó thu thập dữ liệu từ điện thoại của Halliburton. Tuy nhiên, ông khẳng định mình dùng mạng di động để tải ứng dụng Atomic Wallet, không kết nối vào wifi.

Chuyên gia Wen cho rằng nhiều khả năng nhóm lừa đảo có đồng phạm ghi hình chuỗi từ ngẫu nhiên hiện trên điện thoại của Halliburton khi ông ngồi tại phòng chờ của khách sạn Okura. Chúng cũng có thể cài đặt sẵn các dòng lệnh gắn kèm ví Atomic Wallet, cho phép rút sạch tiền trong ví ngay khi phát sinh thay đổi lớn về số dư.

Những người mà nạn nhân gặp trực tiếp trong các vụ lừa đảo như vậy thường không phải chủ mưu, chỉ là "lính đánh thuê" được các mạng lưới lừa đảo sử dụng để tiếp cận mục tiêu.

Sazmining đã nộp đơn trình báo với hàng loạt cơ quan hành pháp ở Hà Lan, Anh và Mỹ, nhưng chỉ có hai cơ quan phản hồi, đều khẳng định sẽ không thực hiện hành động nào trong tương lai gần. Quy mô của hoạt động lừa đảo tiền số hiện nay lớn đến mức lực lượng hành pháp không thể điều tra từng vụ riêng lẻ. Cơ hội chỉ đến với nạn nhân khi giới chức triệt phá các đường dây lừa đảo, trong đó số tiền thu được thường sẽ chia đều cho những người đã trình báo.

Cho đến khi điều này diễn ra, Halliburton sẽ phải chấp nhận tổn thất. "Đó là đòn đau đớn, nhưng không thể đánh sập công ty", ông nói.

Điệp Anh tổng hợp