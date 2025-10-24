Bẫy lừa tinh vi của gã trai trẻ với người tình giàu có

MỹTưởng được thừa kế tác phẩm nghệ thuật giá trị, ông Cliff Lambert không ngờ rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo dẫn đến cái chết thảm khốc, trong khi chủ mưu chính là kẻ ông hẹn hò qua mạng.

Cliff Lambert là nhà kinh doanh nghệ thuật giàu có và nổi tiếng trong giới thượng lưu tại Palm Springs, California, đồng thời được biết đến là một người đồng tính nam thành đạt trong thời kỳ còn nhiều định kiến.

Năm 2008, ở tuổi 74, ông Cliff cố gắng hẹn hò trở lại sau khi người yêu gắn bó lâu năm qua đời. Cliff sau đó quen Daniel Carlos Garcia, kém ông khoảng 50 tuổi, trên một trang web hẹn hò trực tuyến. Daniel được mô tả là một chàng trai hiểu biết, cuốn hút và từng đi nhiều nơi, có thể dễ dàng khiến người khác say mê.

Ông Cliff chi tiền cho Daniel bay đến Palm Springs vào mùa xuân 2008. Nhưng cuộc gặp diễn ra không suôn sẻ sau khi ông nhận ra Daniel có ý định xin tiền để kinh doanh và đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Tức giận, Daniel đánh cắp thẻ tín dụng của ông Cliff và nâng cấp vé máy bay lên hạng nhất, trở về ấp ủ âm mưu lấy tiền từ ông Cliff bằng một cách khác.

Ông Cliff Lambert. Ảnh: NBC

Âm mưu tàn độc của 6 kẻ tham lam

Công tố viên cáo buộc Daniel bắt đầu lên kế hoạch với Kaushal Niroula ngay sau chuyến đi. Bộ đôi này gặp nhau tại một quán bar ở San Francisco vài năm trước, thường xuyên tụ tập ăn chơi.

Kaushal thực chất là kẻ lừa đảo ở San Francisco, từng tự nhận là hoàng tử lưu vong từ Nepal và thích tỏ ra là một tay chơi thượng lưu.

Sau khi bắt tay vào kế hoạch, Kaushal nhắn tin cho Daniel: "Cưng à, ai cũng tin tôi cho đến khi họ bị lừa", "Một số người thậm chí vẫn còn tin sau khi bị lừa".

Bộ đôi lôi kéo luật sư David Replogle ở San Francisco tham gia âm mưu. Daniel quen luật sư này vì từng được ông ta đại diện trong vụ kiện lạm dụng tình dục năm 2002 chống lại nhà đầu tư Thomas White. Dù khẳng định những cáo buộc là sai sự thật, ông Thomas chấp nhận dàn xếp với số tiền bồi thường khoảng 500.000 USD.

Trong khi bàn bạc, ba người đàn ông tìm kiếm sự giúp đỡ của ba người khác: nhân viên pha chế Miguel Bustamante, bạn cùng phòng của anh ta là Craig McCarthy, và nhà kinh doanh nghệ thuật Russell Manning.

Luật sư David Replogle (trái) và Daniel Garcia. Ảnh: San Francisco Chronicle

Tháng 11/2008, Kaushal gọi cho ông Cliff, đóng giả là luật sư đại diện cho một nhà sưu tập nghệ thuật đã khuất và cũng là bạn của Cliff. Anh ta nói rằng nhà sưu tập đã để lại tiền và một số tác phẩm nghệ thuật cho ông Cliff trong di chúc. Để có được tài sản thừa kế, ông chỉ cần ký trực tiếp vào các tài liệu.

Ngày 5/12/2008, ông Cliff đón Kaushal tại nhà ở Palm Springs. Trong khi hai người thảo luận về thỏa thuận, Kaushal bí mật cho Miguel và Craig vào nhà. Miguel được cho là đã đâm chết ông Cliff. Cả ba sau đó dọn dẹp hiện trường vụ án, chở thi thể nạn nhân đi chôn trong một ngôi mộ nông trên con đèo phía bắc Los Angeles. Thi thể ông Cliff chưa bao giờ được tìm thấy.

Năm ngày sau khi gây án, bộ ba lôi kéo ba kẻ còn lại trong nhóm tham gia đánh cắp hơn 200.000 USD từ nhà kinh doanh nghệ thuật xấu số.

Đầu tiên, David Replogle đóng giả ông Cliff, mở một tài khoản ngân hàng Wells Fargo, đồng thời cấp giấy ủy quyền quản lý tài chính cho Russell. Nhờ đó, Russell gửi 185.000 USD từ tài khoản ngân hàng thực sự của ông Cliff sang tài khoản mới mở.

Vài ngày sau, David tiếp tục làm giả các tài liệu cấp quyền xử lý tài sản của ông Cliff cho Russell và gặp gỡ các nhà môi giới bất động sản để cố gắng bán nhà của ông. Nhóm này chuyển 30.000 USD và viết một chi phiếu 15.000 USD trước khi đóng tài khoản.

Ngay sau khi Cliff bị sát hại, bạn bè và hàng xóm đã báo cáo ông mất tích và nhận thấy hoạt động bất thường khi Miguel đưa dịch vụ chuyển nhà đến dọn đồ đi vào tháng 1/2009.

Âm mưu bắt đầu sụp đổ khi nhà chức trách bắt đầu điều tra, và Miguel là kẻ đầu tiên bị bắt. Trong vài tháng tiếp theo, những kẻ trong nhóm tố cáo lẫn nhau dẫn đến cả sáu người đều bị bắt và bị buộc tội với nhiều tội danh bao gồm giết người, ngộ sát, trộm cắp nghiêm trọng.

Cuộc chiến pháp lý gần hai thập kỷ

Craig McCarthy nhận tội ngộ sát để đổi lấy lời khai chống lại bốn đồng phạm. Anh ta bị kết án 25 năm 4 tháng tù vào năm 2013. Russell Manning cũng nhận tội gian lận và bị kết án 5 năm tù.

Trong khi đó, Miguel Bustamante bị kết án chung thân không ân xá vì tội giết người và 8 trọng tội khác vào tháng 1/2011. David Replogle nhận mức án và tội danh tương tự trong phiên tòa riêng. Daniel Garcia và Kaushal Niroula cùng bị kết án chung thân không ân xá vào tháng 9/2012 với tội giết người.

Tuy nhiên, vào năm 2016, vụ án có bước ngoặt khi Kaushal kháng cáo bằng cách công bố các đoạn ghi âm bí mật trên máy tính xách tay tại phòng xử án của Daniel, cho thấy thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã đưa ra những bình luận mang tính xúc phạm trong cuộc trò chuyện không chính thức với thư ký về tình trạng nhiễm HIV của Kaushal.

Kaushal Niroula. Ảnh: NBC

Năm 2020, một thẩm phán đã lật ngược bốn bản án giết người và chấp thuận cho Kaushal, Daniel, Miguel và David được xét xử lại.

Tháng 8/2022, David bị kết án lần thứ hai về tội giết người và bảy trọng tội khác. Ông ta bị tuyên án lại chung thân không ân xá vào ngày 18/7/2025.

Trong khi chờ tái thẩm, Kaushal bị một tù nhân khác giết vào năm 2022, ở tuổi 41. Gia đình anh ta đệ đơn kiện đòi bồi thường. Văn phòng cảnh sát trưởng phủ nhận mọi hành vi sai trái. Vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.

Năm 2023, trong phiên tòa tái thẩm, Daniel bị kết án giết người cấp độ một, trộm cắp nghiêm trọng và giả mạo danh tính. Anh ta vẫn phải nhận bản án chung thân không ân xá vào tháng 4/2025.

Miguel cũng bị kết án chung thân không ân xá sau khi được xét xử lại vào tháng 11/2023.

Đến nay, Daniel vẫn khẳng định vô tội. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Dateline, anh ta phủ nhận tham gia vụ giết người và đổ lỗi cho Kaushal cùng các bị cáo khác.

Tuệ Anh (theo Desert Sun, NBC News, People)