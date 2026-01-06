Bẫy lừa mua bán thiên thạch của 'đại tá tình báo' dỏm

Cần ThơNguyễn Thanh Hùng, 68 tuổi, xưng là đại tá tình báo công an, sau đó lên kịch bản huy động vốn mua bán thiên thạch kiếm lời, để mượn tiền rồi chiếm hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 5/1, ông Hùng, ở An Giang, bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, buộc bồi thường cho bị hại 1,445 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Hùng tại phiên tòa ngày 5/1. Ảnh: Hưng Lợi

Theo hồ sơ vụ án, Trịnh Văn Hùng có mối quan hệ quen biết với một người từng công tác trong đơn vị quân đội tại Cần Thơ (hiện đã xuất ngũ). Tháng 9/2019, người này nhờ thuộc cấp cũ (63 tuổi, đã xuất ngũ) vay 40 triệu đồng và đưa thêm 10 triệu đồng tiền mặt để chuyển cho Hùng, tổng cộng 50 triệu đồng.

Sau đó, người sếp cũ tiếp tục yêu cầu cựu thuộc cấp vay mượn tiền của người khác chuyển cho Hùng làm chi phí sang Lào tìm mua, vận chuyển kim loại quý và thiên thạch về Việt Nam bán kiếm lời. Tin tưởng cấp trên, từ ngày 9/9/2019 đến 6/3/2020, người đàn ông 63 tuổi đã chuyển cho Hùng nhiều lần với tổng số tiền 1,42 tỷ đồng.

Sếp cũ hứa với người này khi bán được thiên thạch sẽ trả nợ gốc và cho thêm 10 triệu USD. Thời điểm đó, nạn nhân chỉ nghe giới thiệu Hùng là đại tá công an tình báo hoạt động tại Lào, quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao.

Khi không thấy trả tiền, nạn nhân gặng hỏi thì được sếp cũ hẹn gặp Hùng tại một quán cà phê ở Thành phố Cần Thơ. Tại đây, Hùng tiếp tục tự xưng là đại tá tình báo và mở video quay cảnh viên đá màu đen (được cho là thiên thạch) có khả năng làm bể kính khi đặt vào ca nước trên tấm kính. Hùng khẳng định viên thiên thạch giá một tỷ USD, nếu bán được sẽ cho người giúp vốn 15 triệu USD.

Sau đó, Hùng gọi riêng cho nạn nhân, rủ "bí mật" hùn tiền mua viên thiên thạch thứ hai nặng 0,7 kg với giá khoảng 800.000 USD để bán cho người nhà một lãnh đạo cấp cao. Tin lời, từ ngày 27/4/2020 đến 11/12/2020, người này tiếp tục chuyển cho Hùng tổng cộng 1,675 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hùng không thực hiện thỏa thuận mà đưa ra nhiều lý do như thiếu kinh phí lo giấy tờ, đút lót người đóng dấu để yêu cầu đưa thêm tiền. Nhận thấy bị lừa, ngày 6/12/2024, nạn nhân tố giác sự việc đến Công an Thành phố Cần Thơ. Hai tuần sau, Hùng bị bắt tạm giam.

Cơ quan điều tra xác định Hùng giả danh "đại tá tình báo công an", thực tế không thực hiện việc mua bán thiên thạch hay kim loại quý nào. Hùng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân 1,675 tỷ đồng, đến nay đã khắc phục 230 triệu đồng.

Riêng khoản tiền 1,42 tỷ đồng nạn nhân chuyển cho Hùng theo yêu cầu của sếp cũ, cơ quan chức năng xác định đây là quan hệ dân sự, sẽ tách riêng xử lý khi có yêu cầu.

An Bình