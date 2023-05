Bẫy tàn độc của người đàn bà vờ mang thai

MỹVụ án bà bầu Bobbi Jo Stinnett tử vong sau khi bị tấn công, "bị mổ" lấy mất con đã gây sốc với đội điều tra dày dạn kinh nghiệm của FBI, năm 2004.

15h30 ngày 16/12/2004, Becky Harper gọi 911, cho biết con gái bà là Bobbie Jo Stinnet, 23 tuổi, đang mang thai 8 tháng, được tìm thấy nằm trên sàn nhà và "dường như bụng bị nổ tung".

Khi đến hiện trường, các nhân viên y tế phát hiện Bobbie đã tử vong với vết rạch trên bụng. Thai nhi biến mất. Nhà chức trách lo ngại đứa trẻ có thể bị đánh cắp để bán ở chợ đen.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Bobbie bị siết cổ, nhưng nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều do bị ép sinh mổ thô bạo. Máu giữa các ngón chân của nạn nhân cho thấy Bobbie đã đứng tại một thời điểm trong cuộc tấn công. Các điều tra viên tin rằng cô bất tỉnh sau khi bị siết cổ nhưng tỉnh lại sau đó.

Bobbie đã cố gắng chống lại kẻ tấn công để tự cứu mình và con.

Điều tra viên không tìm thấy dấu vết đột nhập, cho thấy nạn nhân có thể biết hung thủ. Nhà chức trách phát cảnh báo khẩn cấp để tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng trong việc tìm kiếm đứa trẻ. FBI và đội tuần tra cao tốc tham gia cùng cảnh sát thị trấn Skidmore của bang Missouri trong vụ án.

Nhà của Bobbie Jo Stinnet và chồng - nơi xảy ra án mạng. Ảnh: AP

Chồng nạn nhân, Zeb Stinnett, khai rời nhà lúc 7h để đến nhà máy làm việc. Bằng chứng ngoại phạm của Zeb được xác thực và anh ta được xóa khỏi danh sách tình nghi.

Cảnh sát tìm thấy một nhân chứng khi rà soát khu vực lân cận. Người này cho biết nhìn thấy một chiếc ôtô cỡ nhỏ màu đỏ đậu gần nhà Bobbie, trước đây nó chưa từng đến khu vực này.

Qua điều tra, Bobbie gây giống và nuôi dưỡng chó sục săn chuột. Cô trao đổi email vào đêm hôm trước với một phụ nữ ở thành phố Fairfax, bang Missouri, cách hiện trường vụ án khoảng 32 km, về việc mua bán chó con. Khi nói chuyện điện thoại với con gái lúc 14h30 ngày 16/12, bà Becky nghe thấy tiếng một phụ nữ ở cùng Bobbie. Cảnh sát thu hẹp thời gian gây án trong khoảng từ 14h30 đến 15h30 hôm đó.

Kiểm tra máy tính của Bobbie, cảnh sát phát hiện người phụ nữ hỏi mua chó tự xưng là Darlene Fisher.

Ngày 17/12, một phụ nữ ở Texas gọi cho cảnh sát, cung cấp manh mối về Lisa Montgomery, người cô từng gặp tại buổi trình diễn chó.Lisa cũng nuôi chó sục săn chuột giống Bobbie và sinh con cùng ngày Bobbie bị sát hại. Đồng thời, phân tích pháp y về máy tính của Bobbie tiết lộ rằng các email của Darlene Fisher đến từ một máy tính được đăng ký bởi Kevin Montgomery, chồng Lisa.

Lần theo địa chỉ IP, cảnh sát tìm ra Lisa sống ở thành phố Melverne, bang Kansas, cách thị trấn Skidmore gần 274 km. Các đặc vụ FBI giám sát ngôi nhà ở vợ chồng Montgomery, thấy một chiếc ôtô nhỏ màu đỏ đậu bên ngoài. Chiếc xe khớp với mô tả về chiếc xe được nhìn thấy gần hiện trường vụ án một ngày trước đó.

Khoảng 13h ngày 17/12, Lisa và Kevin về nhà cùng một đứa trẻ sơ sinh. Cảnh sát nói với Kevin rằng đang điều tra theo cảnh báo khẩn cấp về trẻ mất tích và cần kiểm tra tất cả ca sinh gần đây. Vào trong nhà, họ nhìn thấy Lisa đang ôm đứa trẻ ngồi trên ghế dài.

Cảnh sát nhận thấy em bé đang thở và chú ý không làm Lisa bị kích động dẫn đến làm hại đứa trẻ. Lisa cho biết sinh con vào ngày hôm trước tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Topeka, Kansas, tuy nhiên cô ta không có giấy xuất viện. Điều tra viên bí mật gọi điện đến trung tâm và phát hiện không có ca sinh nào ở đó vào ngày 16/12.

Cảnh sát đề nghị Lisa đưa con cho một đặc vụ trong lúc thẩm vấn thêm, cô ta đồng ý. Khi tách khỏi chồng, Lisa nói rằng sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của ba người bạn. Khi được hỏi tên của những người đó, Lisa lại thay đổi câu chuyện, cho biết họ không ở cùng cô ta mà hỗ trợ qua điện thoại.

Khi bị các điều tra viên lật tẩy từng lời nói dối, Lisa suy sụp và thừa nhận đứa bé thuộc về Bobbie.

Bobbie Jo Stinnett (trái) and Lisa Montgomery. Ảnh: CBS, EPA

Bên trong chiếc ôtô màu đỏ của Lisa, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy ghi địa chỉ của nạn nhân, một con dao đẫm máu và một sợi dây thừng dính tóc. Một cuộc tìm kiếm trên máy tính của Lisa cho thấy cô ta đã theo dõi quá trình mang thai của Bobbie thông qua các bức ảnh và sắp xếp một cuộc gặp vào ngày 16/12. Cô ta cũng mua đồ dùng, bao gồm cả bộ dụng cụ sinh tại nhà và tìm kiếm trên mạng cách thực hiện ca sinh mổ.

Lisa quen biết Bobbie qua các sự kiện trình diễn chó và thường xuyên trò chuyện qua mạng. Lisa nói với nạn nhân rằng cô ta cũng đang mang thai, từ đó hai người chia sẻ thông tin về việc bầu bí qua email.

Theo cảnh sát, có rất nhiều bằng chứng cho thấy đây là một vụ giết người được tính toán trước. Lisa biết rất rõ Bobbie sẽ chết khi bị cô ta "lấy con".

Lisa đã có bốn con với hai đời chồng trước khi thắt ống dẫn trứng vào năm 1990. Hai người chồng cho biết cô ta từng nói dối có thai nhiều lần.

Cảnh sát xác định Kevin không hay biết về hành vi phạm tội của vợ. Cô ta thuyết phục chồng tin mình sắp có con. Sau khi gây án, Lisa gọi điện cho chồng vào khoảng 17h15, thông báo đã chuyển dạ và sinh con khi đang đi mua sắm ở Topeka.

Lisa bị buộc tội Giết người cấp độ một và đối mặt với án tử hình. Trên phiên tòa xét xử vào ngày 2/10/2007, luật sư bào chữa cho rằng Lisa bị lạm dụng khi còn nhỏ và bị tổn thương não dẫn đến rối loạn tâm thần, không hiểu rõ hành vi của mình.

Tuy nhiên, vào ngày 22/10/2007, bồi thẩm đoàn phán quyết Lisa có tội và kết án tử hình. Ngày 13/1/2021, Lisa bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc ở tuổi 52. Cô ta là phụ nữ đầu tiên bị chính phủ liên bang xử tử kể từ năm 1953.

Con của Bobbie được trao trả an toàn cho gia đình.

Vụ án này được tái hiện trong cuốn sách Baby Be Mine của Diane Fanning, Murder in the Heartland của M. William Phelps và trong các phim tài liệu tội phạm có thật như Deadly Women: Fatal Obsession, Solved: Life and Death.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, BBC)