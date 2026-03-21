Bảy hồ chống ngập gấp rút thi công ở Hà Nội

Cũng tại phường Đông Ngạc, trên đường Thụy Phương, dự án hồ Chèm, diện tích 9 ha cũng đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Đất phục vụ dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, được người dân sử dụng để trồng đào.

Trong khi đó, tại phường Thượng Cát, chính quyền địa phương đang trong quá trình vận động người dân bàn giao mặt bằng xây dựng hồ Liên Mạc 1. Ông Nguyễn Kế Đàn, phường Thượng Cát, một hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cho biết ủng hộ dự án chống ngập của TP Hà Nội. "Mùa mưa năm ngoái, khu vực chúng tôi sinh sống nước ngập cả mét, nên rất trông chờ vào dự án này", ông Đàn chia sẻ.

Ngoài xây 7 hồ điều hòa, UBND TP Hà Nội cũng đang cho xây dựng thêm ba công trình khẩn cấp chống úng ngập khác như cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch, cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở, nâng công suất trạm bơm, xây cống dọc Đại lộ Thăng Long. Tất cả các dự án đều dự kiến hoàn thành trong quý 2 và 3, trước thời điểm mùa mưa bão tới.