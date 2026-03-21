Bảy hồ chống ngập gấp rút thi công ở Hà Nội

Nằm trên đường Tố Hữu, hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ, có diện tích khoảng 12 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng, đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ngập úng cho khu vực phía Tây Hà Nội.
Nằm trên đường Tố Hữu, hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ, có diện tích khoảng 12 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng, đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ngập úng cho khu vực phía Tây Hà Nội.
Cách đó hơn 2 km, tại phường Từ Liêm, hồ điều hòa Phú Đô với diện tích 36 ha, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Cách đó hơn 2 km, tại phường Từ Liêm, hồ điều hòa Phú Đô với diện tích 36 ha, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Tại khu vực xã An Khánh, nằm gần tuyến đường Vành đai 4, hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 cũng đã hoàn tất việc san gạt mặc bằng. Hồ Yên Nghĩa 1 có diện tích 20 ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, trong khi hồ 2 có diện tích khoảng 5 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.
Tại khu vực xã An Khánh, nằm gần tuyến đường Vành đai 4, hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 cũng đã hoàn tất việc san gạt mặc bằng. Hồ Yên Nghĩa 1 có diện tích 20 ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, trong khi hồ 2 có diện tích khoảng 5 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.
Tại công trường, xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất đào ra ngoài.
Tại công trường, xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất đào ra ngoài.
Phường Đông Ngạc, trên đường Tây Thăng Long, hồ điều hòa Thụy Phương 2, diện tích mặt hồ khoảng 14,5 ha, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cho các khu đô thị phía Bắc Hà Nội, cũng đang trong giai đoạn thi công hệ thống cống thoát nước và đào đất tạo lòng hồ.
Phường Đông Ngạc, trên đường Tây Thăng Long, hồ điều hòa Thụy Phương 2, diện tích mặt hồ khoảng 14,5 ha, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cho các khu đô thị phía Bắc Hà Nội, cũng đang trong giai đoạn thi công hệ thống cống thoát nước và đào đất tạo lòng hồ.
Việt An