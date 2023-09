'Bẫy hạnh phúc' - sách hướng dẫn cách giảm lo lắng

Tác giả Russ Harris gợi ý liệu pháp Chấp nhận và Cam kết (ACT) nhằm giảm căng thẳng và lo lắng, trong sách "Bẫy hạnh phúc".

Tác phẩm gồm ba phần: Tại sao thật khó để được hạnh phúc, Xử lý những suy nghĩ và cảm xúc khó khăn như thế nào và Làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa.

Bìa sách "Bẫy hạnh phúc" (tên tiếng Anh: The Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start Living: A Guide to ACT) do Omega Plus và Nhà xuất bản Dân trí phát hành đầu tháng 9. Ảnh: Omega+

Sách đi từ câu chuyện thực tế của xã hội hiện đại, nơi nhiều người cố gắng tìm kiếm niềm vui nhưng lại khiến bản thân đau khổ, căng thẳng. Từ đó, tác giả Russ Harris gợi ý cách để người đọc cách để thoát khỏi những trăn trở về tâm lý, đồng thời thấu hiểu giá trị sống.

Tác giả phân tích khi gặp tình huống khó khăn, con người thường bị mắc vào hai khuynh hướng: Tuân thủ và đấu tranh. Càng vùng vẫy, ta lại càng thêm thất vọng, dẫn đến vòng lặp tự chỉ trích và nhấn bản thân chìm sâu hơn vào cảm giác đau khổ.

Russ Harris khẳng định não bộ không có chức năng xóa hoặc loại bỏ cảm xúc tiêu cực, mà chỉ có thể thêm vào những hành động, thay đổi tích cực. Vì thế, cách để đối diện nỗi đau là phải chấp nhận thực tế và cố gắng chuyển đổi tổn thương thành điều tích cực.

Theo Tiến sĩ Giáo dục, blogger Chi Nguyễn, sách chỉ ra sự khác biệt giữa giá trị và mục tiêu. Giá trị là những mong muốn sâu thẳm trong trái tim về cuộc sống mơ ước và những phẩm chất mà con người muốn thể hiện qua lời nói và hành động. Còn mục tiêu là những thứ ta muốn có, muốn hoàn thành hay thực hiện trong tương lai. Tác giả nhấn mạnh khi hiểu được sự khác nhau giữa hai khái niệm này sẽ giúp con người vui sống, ngay khi chưa đạt được tới kỳ vọng ban đầu.

Sách nhiều lần nhắc về chiến lược "ACE", gồm: A (acknowledge): nhận thức suy nghĩ và cảm xúc của bạn, C (connect): kết nối với cơ thể của bạn và E (engage): tập trung vào những gì bạn đang làm.

Bên cạnh lý thuyết và dẫn chứng khoa học, Russ Harris cung cấp nhiều bài tập kèm theo tài liệu thực hành để hiểu thêm về cảm xúc, nhằm tạo ra cuộc sống mang nhiều ý nghĩa.

Tác giả Russ Harris. Ảnh: The Happiness Trap

Russ Harris, 61 tuổi, là huấn luyện viên nổi tiếng về liệu pháp Chấp nhận và Cam kết ACT, nhà trị liệu và khai vấn, có kiến thức nền về y học. Ông điều hành hàng trăm hội thảo, đào tạo hơn 50.000 chuyên gia y tế trên thế giới.

Bẫy hạnh phúc được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, bán hơn một triệu bản và được áp dụng bởi nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý. Tiến sĩ Steven Hayes, tác giả cuốn Get Out of Your Mind and Into Your Life, nhận xét sách là "ngọn hải đăng hướng độc giả tìm kiếm con đường dẫn đến sự an vui".

Quế Chi