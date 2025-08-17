Bẫy chuột gây án mạng, 2 người bị bắt

An GiangCùng Trần Văn Nhờ giăng bẫy chuột bằng điện, Trần Hữu Cường, 49 tuổi, ra đầu thú sau khi phát hiện có người chết do vướng bẫy.

Ngày 17/8, Cường và Nhờ, 41 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi Vô ý giết người.

Nơi Trần Hữu Cường giăng bẫy chuột bằng điện gây chết người. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, Cường thuê đất trồng lúa tại xã Châu Phong, thường xuyên bị chuột cắn phá nên giăng bẫy điện. Sáng 15/8, Cường thuê Nhờ cùng giăng dây chì quanh ruộng. Đến tối, ông này đấu nối điện từ bình ắc quy vào đường dây.

Khoảng một giờ sau, Cường ngắt điện, ra kiểm tra thì phát hiện ông Hoàng (53 tuổi, người cùng địa phương, đang đi xuyệt cá) đã vướng vào bẫy điện, tử vong. Cường hoảng sợ, song quyết định ra đầu thú.

Trần Hữu Cường lúc ra đầu thú. Ảnh: Tiến Tầm

Điều 64 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012) nghiêm cấm sử dụng điện để bẫy, bắt động vật gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, thời gian qua tình trạng diệt chuột bằng bẫy điện gây chết người xảy ra ở nhiều nơi.

Ngọc Tài - Tiến Tầm