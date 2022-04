Bẫy chuột bằng điện khiến hàng xóm tử vong

An GiangGiăng điện diệt chuột quanh ruộng lúa khiến người hàng xóm tử vong, Tuyến sau đó mang thi thể nạn nhân đi giấu.

Ngày 1/4, Tuyến bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Giết người. Quá trình điều tra nếu thấy hành vi của bị can phạm tội khác, cơ quan điều tra sẽ xem xét chuyển đổi tội danh.

Tuyến thực nghiệm lại quá trình bẫy chuột làm chết người. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, ngày 28/1 Tuyến giăng dây chì xung quanh ruộng lúa rồi đấu vào bình ắc quy để bẫy chuột. Tối cùng ngày, anh Phúc, 38 tuổi đi bắt cá, đạp trúng dây chì trên ruộng lúa của Tuyến nên bị điện giật.

Thấy đèn tín hiệu bẫy chuột phát sáng, Tuyến đến kiểm tra thì phát hiện anh Phúc đã tử vong. Anh ta sau đó mang xác nạn nhân giấu gần đó.

Hôm sau, biết gia đình đi tìm anh Phúc, Tuyến mới chỉ nơi giấu xác rồi đến công an đầu thú.

Ngọc Tài