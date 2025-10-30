Bầy chó lông xanh gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Lông của một số con chó lang thang gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đột nhiên chuyển sang màu xanh, gây ra nhiều đồn đoán.

NY Post ngày 27/10 dẫn thông báo gần đây của Dogs of Chernobyl cho biết các nhân viên của họ phát hiện ít nhất ba con chó sinh sống gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl có bộ lông chuyển sang màu xanh nước biển.

Dogs of Chernobyl là tổ chức phi lợi nhuận chuyên chăm sóc những con chó quanh nhà máy Chernobyl, gần 40 năm sau thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử nhân loại.

"Chúng tôi đến bắt chó để triệt sản và gặp những con chó có lông chuyển xanh hoàn toàn", tổ chức cho biết. Người dân sống gần đó cho biết lông của những con vật này vẫn bình thường hồi cuối tháng 9.

Phát hiện chó lông xanh gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl Chó lông xanh gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Video: Dogs of Chernobyl

Dogs of Chernobyl cho biết những con chó nhiều khả năng đã tiếp xúc với một loại hóa chất nào đó.

Sau vài lần cố gắng bắt những con chó có bộ lông màu xanh thất bại, nhóm cứu hộ nhận định hóa chất từ một nhà vệ sinh di động gần đó có thể là nguyên nhân khiến lông của những con chó chuyển sang màu xanh.

"Có vẻ chúng đã lăn qua một loại hóa chất bám dính lên lông. Chúng tôi nghi ngờ chất này rò rỉ từ một nhà vệ sinh di động cũ đặt ở khu vực nơi đàn chó sinh sống, tuy nhiên chưa thể xác nhận chắc chắn giả thuyết này", bác sĩ thú y Jennifer Betz, giám đốc y tế chương trình Dogs of Chernobyl, ngày 28/10 nói với trang IFLScience. "Chúng tôi hoàn toàn không cho rằng hiện tượng này có liên quan đến phóng xạ ở Chernobyl".

Dù những con chó có lông xanh, Dogs of Chernobyl cho biết chúng "rất năng động, khỏe mạnh" và sẽ không gặp vấn đề gì nếu không liếm vào lớp hóa chất. Các nhà khoa học đang thu thập lông, da và máu của chúng để xét nghiệm thêm.

Hàng năm, Dogs of Chernobyl, thành lập năm 2017, cung cấp thức ăn và chăm sóc y tế cho khoảng 700 con chó sinh sống trong khu vực rộng 4.600 ha xung quanh nhà máy Chernobyl.

Đây là đàn chó hậu duệ của những con chó cưng bị bỏ rơi khi người dân sơ tán sau vụ nổ năm 1986. Vụ nổ đã giải phóng vật liệu phóng xạ từ nhà máy Chernobyl vào không khí, gây tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trên toàn châu Âu. Số người chết được báo cáo là 31, song số người mắc ung thư lên tới 250.000 người, khoảng 100.000 trường hợp tử vong.

Liên Xô đã xây dựng một Cấu trúc Ngăn chặn khẩn cấp bằng bê tông và thép để bao bọc lò phản ứng bị hư hại, được đặt biệt danh là "Quan tài bê tông" và thiết lập vùng cấm sinh sống xung quanh.

Đức Trung (Theo NY Post, NDTV)