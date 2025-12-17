Bẫy ảnh phát hiện beo lửa đặc biệt quý hiếm ở Nghệ An

Lần đầu tiên, một cá thể beo lửa thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp được ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Ngày 17/12, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết loài beo lửa được phát hiện vào giữa tháng 12, trong đợt sử dụng bẫy ảnh phục vụ nghiên cứu, điều tra, giám sát và đánh giá hiện trạng các loài động vật hoang dã.

Từ 120 bẫy ảnh lắp đặt tại 60 điểm trong khu bảo tồn (trước đây thuộc huyện Quế Phong) lực lượng chức năng ghi nhận hình ảnh beo lửa (Catopuma temminckii) - loài đặc biệt quý hiếm, có giá trị bảo tồn rất cao và đang được ưu tiên bảo vệ.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, beo lửa được xếp vào nhóm CR (Critically Endangered - cực kỳ nguy cấp), gồm các loài đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên, cần biện pháp bảo tồn khẩn cấp.

Bẫy ảnh chụp beo lửa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Văn Sinh

Beo lửa có vùng phân bố rộng nhưng cực kỳ hiếm gặp, quy mô quần thể toàn cầu đã suy giảm hơn 80% trong 30 năm qua do mất sinh cảnh và nạn săn bắt.

Tại Việt Nam, số lượng cá thể ước tính dưới 250, mỗi tiểu quần thể có chưa đến 50 cá thể trưởng thành. Ở miền Bắc, loài này chỉ còn được ghi nhận rải rác tại một số địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, riêng Nghệ An ghi nhận phân bố tại khu vực Pù Hoạt.

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, việc ghi nhận hình ảnh beo lửa trong rừng tự nhiên lần đầu khẳng định sự tồn tại, phân bố của loài tại khu bảo tồn, đồng thời bổ sung cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn. Đây cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh giá trị đa dạng sinh học của Pù Hoạt và hiệu quả từ nỗ lực bảo vệ rừng.

Đức Hùng