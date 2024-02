Báu vật nghìn năm ở làng Trung Lập

Do được coi như báu vật của làng nên hiện nay số đồ cổ không để ở đền thờ Lê Hoàn như trước mà được UBND xã Xuân Lập bảo quản trong một phòng riêng trên tầng hai ở công sở.

Căn phòng rộng khoảng 15 m2 được thiết kế hai lớp cửa, gia cố thêm những lớp thép chắc chắn, có camera giám sát.

Để mở được cửa phòng cần phải có ba bộ chìa khóa do ba cán bộ được phân công cất giữ. "Mỗi khi cần xem cổ vật phải có mặt của cả ba người. Chìa khóa lớp cửa đầu tiên do cán bộ văn phòng giữ, lớp thứ hai và thứ ba do cán bộ văn hóa cùng lãnh đạo xã quản lý", ông Tiến nói.