Bầu Đức tổ chức giải bóng đá trẻ quốc tế 2026

TP HCMÔng chủ HAGL lần đầu đứng ra tổ chức Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026 để cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát.

"Tôi đã có hơn 20 năm làm bóng đá nhưng chưa bao giờ tổ chức được một giải trẻ nào ra hồn. Điều đó làm tôi ray rứt và suy nghĩ nhiều, nên quyết định tổ chức Festival quốc tế này", bầu Đức chia sẻ về ý tưởng cho ra đời giải đấu. "Chúng ta không thể coi thường bóng đá trẻ, vì các em quyết định tương lai của bóng đá nước nhà. Nếu bỏ quên bóng đá trẻ, không đào tạo thì bóng đá Việt Nam sẽ quên vào dĩ vãng. Vì thế, các cháu cần sân chơi liên tục để phát triển".

Bầu Đức (phải) cùng cựu HLV Việt Nam Park Hang-seo trong lễ bốc thăm Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026, chiều 16/4 tại TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

Giải diễn ra từ 11 đến 15/5/2026 tại sân Pleiku và Trung tâm Hàm Rồng, Gia Lai, với sự tham dự của 12 đội. 5 đội trong nước đến từ các trung tâm đào tạo trẻ HAGL, PVF, SLNA, Hà Nội, Trường Tươi Bình Phước. Còn 7 đội nước ngoài là U14 Malaysia, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào),

Các đội chia ba bảng, thi đấu vòng tròn để chọn hai đội đứng đầu bảng và hai đội thứ ba có vị trí tốt nhất vào tứ kết. Các đội bị loại từ vòng bảng sẽ tranh hạng 9-12. Các đội bị loại ở tứ kết sẽ tranh hạng 5-8. Các đội vào bán kết tranh chức vô địch.

Tổng giải thưởng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Trong đó, đội vô địch được 20.000 USD, giải nhì 10.000 USD, giải ba 5.000 USD. Giải phong cách 3.000 USD.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải của bầu Đức. "Liên đoàn luôn xem bóng đá trẻ là gốc, nên những giải đấu như thế này là cơ hội, ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao trình độ cho các em. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để tổ chức mô hình giải đấu này thường xuyên và rộng khắp cả nước", ông Tuấn nói trong lễ công bố.

Bảng A: HAGL, Bình Phước, Jubilo Iwata, Mohyeon

Bảng B: SLNA, Khăm Say, Gangwon FC, Chonburi, Malaysia

Bảng C: PVF, Hà Nội, Shenzhen, Chonburi.

Đức Đồng