Bầu Đức thưởng cổ phiếu, tặng căn hộ cho lao động lâu năm

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức cho biết sẽ dành 160 căn hộ để tri ân người lao động đã gắn bó với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn từ năm 2016.

Sáng 18/1, tại lễ tri ân người lao động, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, cho biết tập đoàn này tặng thưởng căn hộ và cổ phiếu thưởng cho người lao động. Việc này để tri ân họ đã gắn bó, đồng hành cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khoảng 480 cán bộ, nhân viên của Hoàng Anh Gia Lai làm việc trên 10 năm nằm trong danh sách tri ân lần này của tập đoàn. Trong đó, gần một nửa được thưởng cổ phiếu theo chương trình ESOP, tương đương 800 tỷ đồng. Đây là những nhân sự gắn bó xuyên suốt giai đoạn khó khăn kéo dài từ năm 2016.

Trước đó, công ty dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động, tương đương 1,135% cổ phiếu lưu hành, với hạn chế chuyển nhượng 10% sau 3 năm và toàn bộ sau 5 năm.

Người lao động của Hoàng Anh Gia Lai nhận thưởng căn hộ và cổ phiếu tại lễ tri ân sáng 18/1, tại Gia Lai. Ảnh: Thi Hà

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai tặng căn hộ cho 160 cán bộ, nhân viên tiêu biểu. Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết đây là những người có thời gian làm việc trên 10 năm, trực tiếp cùng ban lãnh đạo đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Mỗi người trong danh sách này sẽ được tặng một căn hộ trị giá 2-8 tỷ đồng. Các căn hộ được tặng bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm để bảo đảm đúng mục tiêu tri ân và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Đại diện người lao động, ông Nguyễn Hùng (Giám đốc Gia súc Lơ Pang) cho biết món quà là sự ghi nhận ý nghĩa sau khi ông và đồng nghiệp đã đồng hành cùng công ty vượt qua giai đoạn từ 2016 đến nay đầy khó khăn.

Các căn hộ dành tặng người lao động thuộc dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng, được Hoàng Anh Gia Lai động thổ cùng ngày tại Pleiku, Gia Lai.

Dự án này tọa lạc tại phường Pleiku, sát khách sạn Mường Thanh, với tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng. Công trình gồm khối chung cư phức hợp 22 tầng, cung cấp 610 căn hộ. Khu nhà thương mại 3,5 tầng được xây trên diện tích gần 7.000 m2, dự kiến triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động có thu nhập trung bình như gia đình trẻ, cán bộ công chức... với mức giá 20-25 triệu đồng một m2.

Ông Đức cho biết khu đất này thuộc sở hữu công ty hơn 15 năm. Việc khởi động lại dự án nhằm tận dụng quỹ đất sẵn có, không mang ý nghĩa mở rộng đầu tư sang bất động sản.

Thi Hà