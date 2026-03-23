Bầu Đức muốn mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG

Bầu Đức vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh trên sàn nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Đây là lần thứ hai trong tháng 3, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đăng ký tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Trước giao dịch, ông Đức nắm gần 310 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 24,45% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất, lượng nắm giữ cổ phần HAG sẽ tăng lên khoảng 314 triệu cổ phiếu, tương ứng xấp xỉ 24,77%.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/3 đến 24/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Tạm tính theo thị giá khoảng 15.000 đồng một cổ phiếu trong phiên sáng 23/3, ông Đức có thể chi khoảng 60 tỷ đồng cho giao dịch này (chưa bao gồm phí).

Trước đó, Chủ tịch HAGL đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu đăng ký hồi đầu tháng.

Động thái tăng sở hữu của ông Đức diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện. Năm 2025, HAGL đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 2.126 tỷ đồng, EPS khoảng 1.912 đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai gần đây điều chỉnh theo xu hướng chung. Căng thẳng Trung Đông gây áp lực lên chi phí logistics và giá đầu vào, khiến mã này có lúc lùi về dưới 15.000 đồng một cổ phiếu.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đức Đồng

Ngày 20/3, HAGL cũng thông báo điều chỉnh thời gian đáo hạn lô trái phiếu phát hành năm 2016 (mã HAGLBOND16.26) - nhóm A, từ 30/12/2026 xuống 26/3/2026, sớm hơn khoảng 9 tháng.

Doanh nghiệp cho biết đã thanh toán 700 tỷ đồng cho lô trái phiếu này vào ngày 23/1, gồm 280 tỷ đồng gốc và 420 tỷ đồng lãi. Sau đó, còn khoảng 1.577 tỷ đồng tiền lãi chưa thanh toán, với lãi suất khoảng 7,7% mỗi năm, bao gồm phần lãi tồn đọng.

HAGL dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/4, với các nội dung chính gồm kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và thù lao hội đồng quản trị. Tài liệu dự kiến công bố từ 27/3.

