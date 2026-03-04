Bầu Đức muốn mua 5 triệu cổ phiếu HAG

Bầu Đức vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh trên sàn, thời gian từ 9/3 đến 7/4 với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Trước giao dịch, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 304,95 triệu cổ phiếu, tương đương 24,06% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, sở hữu của ông sẽ tăng lên 309,95 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,45%. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá khoảng 50 tỷ đồng.

Động thái mua vào diễn ra trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai vừa ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất nhiều năm. Năm 2025, doanh thu thuần đạt 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 2.126 tỷ đồng, EPS ở mức 1.912 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tiền và tương đương tiền của công ty đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn bốn lần so với cuối năm trước. Trong năm, doanh nghiệp phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ trái phiếu nhóm B.

Với lô trái phiếu nhóm A phát hành năm 2016, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hoàn tất chuyển nhượng cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vào cuối tháng 12/2025. Lô trái phiếu này còn dư nợ gần 3.900 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào cuối năm 2026.

Hiện HAGL tập trung vào mảng nông nghiệp với chuối, sầu riêng, chăn nuôi heo và cà phê, đồng thời lên kế hoạch đưa một số công ty thành viên lên sàn trong giai đoạn 2026-2027.

Thi Hà