Bầu Đức muốn gì khi thay HLV?

HAGL có truyền thống thay tướng gần như mỗi mùa, nhưng thông thường đó là khi họ đối diện nguy cơ rớt hạng. Còn lần này rất khác.

Cho rằng HAGL thay HLV vì lo trụ hạng là không đúng. Với 17 điểm, họ ở gần nhóm 8 bên trên hơn nhóm 6 bên dưới. Chỉ cần một điểm trước TP HCM ở vòng 13, nhiều khả năng HAGL sẽ đủ điểm vào nhóm tranh đua vô địch của giai đoạn hai. Trong số năm đội bóng sở hữu từ 15 điểm đến 17 điểm, HAGL sáng cửa nhất. Họ được chơi trên sân Pleiku - nơi chủ nhà đang bất bại từ đầu mùa với bốn thắng và một hòa, gặp đối thủ không mạnh đến mức không thể thắng. Trong khi đó, Bình Dương phải gặp ứng cử viên Viettel, Hà Tĩnh gặp đội đang khát điểm là Quảng Nam, còn Đà Nẵng và SLNA tuần tự làm khách tại những chảo lửa Nam Định và Hải Phòng. Hiện nay, còn đến ba suất vào top 8, nên rõ ràng HAGL đâu thiếu cửa?

Sau gần hai mùa giải giữ chức HLV trưởng, Lee Tae-hoon bất ngờ trở lại vị trí Giám đốc Kỹ thuật và nhường quyền chỉ đạo cho các trợ lý Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn. Ảnh:Lâm Thoả.

Đội bóng phố Núi đang hơn nhóm ba đội cuối từ bảy đến tám điểm, một khoảng cách khá lớn - nếu không muốn nói là an toàn. Nếu tính từ vòng 13, nhóm trụ hạng chỉ còn sáu trận. Như vậy, kể cả thua TP HCM, HAGL cũng không phải quá lo lắng. Về khía cạnh chuyên môn, giả sử như đồng loạt ba đội chót bảng là Quảng Nam, Nam Định và Hải Phòng đều thắng ở vòng 13, thì cho dù thua TP HCM, đội bóng của bầu Đức vẫn không bị rơi ra ngoài top 8. Ngược lại, có đội nào trong nhóm ba đội kể trên mà không thắng, HAGL kể cả có rơi vào nhóm trụ hạng cũng vẫn "rung đùi" do có sự an toàn về điểm số.

Để củng cố thêm nhận định này, thì chi tiết quan trọng nhất, đó là số điểm hiện nay của HAGL tốt nhất kể từ khi bầu Đức đưa lứa U19 lên đá V-League. Trong năm mùa đã qua, khi kết thúc lượt đi (sau 13 vòng) điểm số tốt nhất mà HAGL từng đạt là 17 điểm mùa 2018. Đó cũng là mùa giải hiếm hoi mà bầu Đức không thay HLV, khi ông Dương Minh Ninh làm trọn vẹn. Theo thống kê năm mùa này, HAGL thường khởi đầu kém cỏi, sau đó chơi tốt ở lượt về để trụ hạng thành công, đi kèm với đó là những lần "thay tướng – đổi vận". Ví dụ năm 2015, lượt đi chỉ giành chín điểm nhưng sau khi ông Nguyễn Quốc Tuấn lên thay Guillaume Graechen, HAGL kiếm 15 điểm ở lượt về. Các điểm số của họ ở lượt đi mùa 2016 là 11 điểm (trong tổng số 30 điểm), mùa 2017 là 14 điểm (30 điểm) và mùa 2019 là 15 điểm (35 điểm). Chính mùa giải đá lượt đi tốt nhất (2018), họ lại có điểm số ở lượt về kém hơn (17 điểm so với 14 điểm).

Như vậy, nếu lo HAGL sẽ rớt hạng thì đây không phải là lúc để bầu Đức thay HLV, làm xáo trộn lòng quân. Hay nói cách khác, việc thay HLV lúc này là nhắm đến mục tiêu vào top 8 để đua tranh vô địch - điều mà kể từ năm 2013 đến nay, HAGL chưa từng nghĩ đến khi lượt đi mùa giải kết thúc.

Có một sự trùng hợp rất thú vị. Mùa 2013, lúc mà HAGL có mặt trong top 3, thành tích cao nhất nếu tính từ lúc họ vô địch lần cuối năm 2004, cũng chỉ có 20 vòng đấu tương tự như cuộc đua vô địch mùa này. Tại mùa giải đó, sau 13 vòng, HAGL đạt 20 điểm và cuối mùa đạt 35 điểm, chỉ kém nhà vô địch Hà Nội T&T đúng ba điểm. Như vậy, nếu giành chiến thắng trước TP HCM ở vòng 13, HAGL cũng sẽ đạt 20 điểm, chắc chắn không bị Sài Gòn FC hay Hà Nội FC bứt xa. Với số điểm đó, HAGL hoàn toàn có khả năng đua tranh.

Nên có thể nói, động thái của bầu Đức lần này chắc chắn là thể hiện tham vọng vô địch chứ không phải là để chống xuống hạng như mọi người nghĩ. Toán tính này, nếu đặt trong bối cảnh của mùa giải hiện nay, hoàn toàn có cơ sở.

Khoảng cách hiện nay của HAGL với các đội xếp trên là không quá lớn. Vòng 13, Sài Gòn FC đá với Quảng Ninh nên chỉ có một trong hai đội bứt đi nếu thắng, trong trường hợp cặp đấu này hòa thì nếu thắng TP HCM, đội bóng của bầu Đức sẽ thu ngắn cách biệt đáng kể. Trong khi đó, ứng viên số một Hà Nội FC cũng mới được 19 điểm, hơn HAGL chỉ hai điểm. Ở khía cạnh lớn hơn, việc chia thành hai nhóm cũng đã vô tình tách các mối quan hệ mà người ta hay đồn đoán là "5 ốm đánh 1 mập". Tính công bằng sẽ nhiều hơn, và HAGL đương nhiên cũng có thêm lý do để hy vọng.

Những con số chuyên môn cũng ủng hộ tham vọng vô địch cho bầu Đức. Trong năm vòng gần nhất trước khi V-League tạm nghỉ lần hai, HAGL chỉ để thủng lưới hai bàn. Đây là con số vô cùng ấn tượng. Tính luôn hai bàn thua trong trận SLNA vừa qua, sau 12 vòng HAGL cũng mới thủng lưới 14 lần, một tỷ lệ có tiến bộ đột phá với đội bóng đã quen với việc "công làm-thủ phá" như HAGL. Có lẽ họ từ chỗ "đá cho vui" đã biết cách chắt chiu hơn những thành quả của mình. Đến nay, HAGL mới ghi 12 bàn nhưng vẫn kiếm được bốn chiến thắng và năm trận hòa, cùng ba trận thua. Những con số này cho thấy họ đã thực dụng hơn rất nhiều chứ không phải "đá đẹp, thua cũng được".

Và cuối cùng, động thái đưa HLV Lee Tae-hoon về phía sau, cùng lúc cử hai HLV nội làm tiên phong, cũng là một nước cờ táo bạo, giàu tham vọng của bầu Đức. Ông Lee và HLV Chung Hae-seong bên phía TP HCM đều là người Hàn Quốc nên ít nhiều cũng "khó ăn, khó nói" trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai tại Pleiku. Ngược lại, HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh có tiếng là mềm mỏng, quan hệ rộng với bóng đá trong nước, nên sẽ am hiểu nhiều hơn đường đi - nước bước ở giai đoạn quyết định sắp đến. Cử hai HLV nội cùng làm việc, vì vậy, có thể là lần đầu tiên bầu Đức quyết định "tung chiêu" để tìm một cơ hội trong thời điểm kỷ niệm 20 năm tính từ lần đầu ông trực tiếp đầu tư vào bóng đá.

Bởi thế, động thái của HAGL lần này đột ngột nhưng hy vọng sẽ làm cho V-League 2020 thêm kịch tính và nhiều màu sắc hơn.

Song Việt