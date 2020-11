Truyền thông bảo thủ Mỹ thừa nhận Trump có thể thua



Hàng loạt kênh truyền thông bảo thủ thuộc sở hữu của tỷ phú Rupert Murdoch đã thay đổi giọng điệu sang cảnh báo người đọc và người xem rằng Tổng thống Trump có thể thua cuộc bầu cử, bao gồm Fox News, Wall Street Journal và New York Post.

Người dẫn chương trình Fox News Laura Ingraham, một người thân tín của Tổng thống Trump kể từ thời điểm cô phát biểu tại Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ năm 2016, đã đưa ra tuyên bố đáng kinh ngạc dường như nhắm thẳng vào Trump, khuyên ông chấp nhất thất bại "nếu nó xảy ra và khi nó xảy ra" với thái độ "trân trọng và bình tĩnh".

Người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tình bên ngoài trung tâm kiểm phiếu TCF ở Detroit, bang Michigan, hôm 6/11. Ảnh: AFP.

Wall Street Journal đăng một bài viết có cùng thông điệp. Bài viết có tựa đề "Trò chơi tổng thống kết thúc" cùng lời bình luận "Trump có quyền đấu tranh tại tòa nhưng ông ấy cần cung cấp bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử có gian lận".

"Di sản của Tổng thống Trump sẽ bị xóa sạch nếu hành động cuối cùng của ông ấy là từ chối chấp nhận một thất bại chính đáng", bài viết có đoạn.

Trong khi đó, các biên tập viên cấp cao tại New York Post "tuần qua đã yêu cầu một số nhân viên cứng rắn hơn khi đưa tin" về Trump, New York Times dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.