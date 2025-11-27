Batdongsan xây khung kiểm duyệt tính minh bạch cho tin đăng

Batdongsan⁩ triển khai khung kiểm duyệt và tính năng Tin xác thực nhằm đảm bảo tin đăng đúng hình ảnh, vị trí và mức giá, mục tiêu nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy thông tin.

Theo đại diện đơn vị, thị trường bất động sản Việt Nam từ lâu đã được đánh giá là "mảnh đất màu mỡ" với tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở thực luôn ở mức cao. Song, bên cạnh sự sôi động này cũng tồn tại những bất cập, đặc biệt là vấn đề kém minh bạch, bất cân xứng thông tin.

Người mua nhà hiện nay như lạc vào "ma trận" tin đăng trực tuyến, dễ gặp phải tin đăng thiếu chính xác, gây mất thời gian, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch. Điều này khiến niềm tin vào các nền tảng trực tuyến bị suy giảm.

Tin xác thực được hiển thị nổi bật trên trang tìm kiếm nhà đất của nền tảng. Ảnh: Batdongsan

Theo kết quả khảo sát người tìm kiếm bất động sản do Batdongsan thực hiện vào tháng 7, "có nhiều tin được xác thực" là tiêu chí quan trọng số một khi người dùng quyết định lựa chọn nền tảng tìm kiếm nhà đất trực tuyến. Người mua nhà ngày nay không còn dễ dãi với những thông tin mơ hồ, thiếu sự bảo chứng về độ tin cậy.

Ở chiều ngược lại, người bán và môi giới uy tín cũng chịu ảnh hưởng khi tin đăng chất lượng bị lẫn trong số lượng lớn thông tin chưa được kiểm chứng. Việc thiếu cơ chế sàng lọc làm giảm khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng và tạo ra rào cản đối với những giao dịch thực.

Với định hướng minh bạch hóa thị trường, ⁦⁦Batdongsan đầu tư xây dựng quy trình kiểm duyệt kết hợp giữa công nghệ và dữ liệu lớn (big data) để vận hành tính năng Tin xác thực, qua đó kiểm tra hình ảnh, vị trí và mức giá trước khi tin đăng xuất hiện trên nền tảng. Nỗ lực này đáp ứng nhu cầu thông tin chính xác của người tìm kiếm nhà đất, đồng thời tạo cơ chế sàng lọc rõ ràng cho người bán và môi giới uy tín.

Trong bối cảnh giao dịch bất động ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, yêu cầu về độ tin cậy của thông tin trở nên thiết yếu. Người dùng cần nguồn dữ liệu chính xác để tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro khi tiếp cận thị trường; còn người đăng tin cần hệ thống giúp phân biệt nội dung minh bạch với các tin kém chất lượng. Tính năng Tin xác thực được phát triển nhằm giải quyết hai nhu cầu song song đó, đồng thời định hình chuẩn mực kiểm duyệt mới cho toàn ngành.

Để được gắn nhãn "Xác thực", người đăng tin (chủ nhà hoặc môi giới) cần cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu và dữ liệu liên quan. Đối với nhà đất bán, nền tảng yêu cầu ảnh chụp giấy tờ pháp lý và hình ảnh, video mô tả đặc điểm bất động sản có xác nhận vị trí, thời gian. Với nhà đất cho thuê, quá trình xác thực tập trung vào sự trùng khớp giữa hình ảnh và tình trạng thực tế của sản phẩm. ⁦Batdongsan⁩ đồng thời đối chiếu giá bán, giá thuê với dữ liệu giá thị trường tại khu vực để bảo đảm thông tin phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Tiến Anh, Giám đốc sản phẩm ⁦Batdongsan, cho biết mục tiêu của đơn vị là giúp người dùng tìm nhà hiệu quả và an tâm. Tính năng Tin xác thực được phát triển nhằm thiết lập tiêu chuẩn rõ ràng hơn cho thông tin đăng tải, phục vụ nhu cầu tra cứu minh bạch của người tìm nhà.

"Sự phát triển của tính năng mới nằm trong chiến lược dài hạn của chúng tôi hướng đến thị trường bất động sản số hóa và minh bạch. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời củng cố vai trò tiên phong của nền tảng trong việc chuẩn hóa thông tin", ông Tiến Anh nói.

Đối với người tìm kiếm, nhãn "Xác thực" giúp họ tiết kiệm thời gian sàng lọc, hạn chế các rủi ro về lừa đảo và thuận lợi hơn trong quá trình đưa ra quyết định. Đối với người bán và môi giới, những tin đăng được xác thực sẽ được ưu tiên hiển thị, tăng gấp ba lượt xem và gấp 1,5 khả năng chuyển đổi so với các tin đăng thường.

Đại diện nền tảng cho biết thêm, ở góc độ toàn thị trường, nỗ lực chuẩn hóa thông tin của ⁦Batdongsan⁩ góp phần cải thiện mức độ minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả hơn. Tính năng mới vừa là giải pháp công nghệ, vừa là bước tiến trong cam kết đồng hành sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Hoàng Đan