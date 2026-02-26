Batdongsan phát triển công cụ xác thực nhà cho thuê

Batdongsan tạo tính năng "Tin xác thực", xác minh về pháp lý, vị trí, khoảng giá, hỗ trợ người thuê, mua nhà tiếp cận sản phẩm phù hợp.

Theo đại diện nền tảng công nghệ Batdongsan (thuộc Property Guru), đầu năm là mùa cao điểm của thị trường cho thuê, khi người lao động quay lại thành phố, sinh viên nhập học, các gia đình trẻ đổi chỗ ở để thuận tiện công việc.

Theo dữ liệu của nền tảng, trong tháng 1/2026, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê tại TP HCM tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu thuê phòng trọ tăng 130%, còn chung cư tăng 52% và nhà riêng tăng 50%. Cầu tăng mạnh kéo theo giá nhích lên, khiến việc tìm nhà càng thêm áp lực.

Người mua nhà xem tin đăng xác thực trên Batdongsan. Ảnh: Batdongsan

Chị Ngọc Trâm (27 tuổi, nhân viên truyền thông tại khu vực Bình Thạnh cũ) cho biết căn hộ 1 phòng ngủ chị đang thuê sẽ tăng giá từ 7,5 triệu đồng lên 8,4 triệu đồng sau Tết. Tìm chỗ mới, theo chị, không hề đơn giản khi giá đăng trên các hội nhóm hấp dẫn nhưng đi xem thực tế lại cao hơn, ảnh không đúng hiện trạng, hoặc phát sinh thêm các khoản phí.

Để hỗ trợ người mua, thuê nhà, trên nền tảng Batdongsan, các tin đăng gắn nhãn xanh "Tin xác thực" đã được kiểm duyệt về hình ảnh, vị trí, đặc điểm đúng với thực tế, giá thuê phù hợp với thị trường.

Thống kê từ nền tảng công nghệ này cho thấy, các tin xác thực có lượng xem cao gấp 1,8 lần và tỷ lệ khách hàng liên hệ cao gấp 2,4 lần so với tin thường. "Điều này phản ánh xu hướng rõ nét của người dùng trong năm 2026: ưu tiên nguồn thông tin uy tín, thay vì ngụp lặn trong biển tin rao trôi nổi trên mạng xã hội", đại diện đơn vị nói.

Cũng theo đơn vị, tính năng này ra đời để giúp giảm rủi ro thông tin ảo. Các bộ lọc thông minh theo khu vực, tầm giá, diện tích, loại hình giúp người thuê nhanh chóng khoanh vùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Theo thống kê từ nền tảng, sau Tết, giá thuê nhà tại TP HCM thường nhích lên khoảng 5-15% tùy khu vực. Với kho dữ liệu lớn, cập nhật liên tục, Batdongsan cung cấp Lịch sử giá theo từng xã, phường, từng phân khúc giúp người thuê, mua nhà có cơ sở đàm phán, tránh bị ép giá.

Hoài Phương