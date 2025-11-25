Batdongsan nâng hiệu quả giao dịch với tính năng 'Tin xác thực'

Batdongsan phát triển tính năng Tin xác thực giúp xác minh độ chính xác của tin đăng, hỗ trợ người bán tăng hiệu quả tiếp cận trong giao dịch bất động sản.

Đại diện nền tảng cho biết, một trong những trở ngại lớn của giao dịch bất động sản trực tuyến là sự nghi ngại về độ chính xác của tin đăng. Để giải quyết vấn đề này, ⁦đơn vị triển khai quy trình xác minh riêng. Các tin bán hoặc cho thuê chỉ được gắn nhãn "xác thực" sau khi chuyên viên kiểm duyệt kiểm tra đầy đủ giấy tờ và hình ảnh theo tiêu chuẩn của nền tảng.

Tin xác thực giúp người đăng tin gia tăng uy tín, thu hút thêm khách hàng tiềm năng. Ảnh: Batdongsan

Để tin đăng được gắn nhãn "xác thực" với dấu tick màu xanh lá nổi bật, người đăng tin (chủ nhà hoặc môi giới) cần cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Batdongsan. Cụ thể, với nhà đất bán, người đăng tin cung cấp ảnh chụp sổ đỏ, sổ hồng, hợp đồng mua bán, ảnh hoặc video ghi lại các đặc điểm của bất động sản kèm theo định vị và thời gian. Với nhà đất cho thuê, các tiêu chí xác thực tập trung vào việc đảm bảo hình ảnh, đặc điểm bất động sản mô tả trong tin đăng là thực tế.

Tin xác thực được kết hợp với dữ liệu lớn (big data) về lịch sử giá nhà đất của Batdongsan, giúp quy trình kiểm tra đạt độ chính xác cao hơn. Cách làm này cho phép đối chiếu đặc điểm, hình ảnh và vị trí bất động sản với thực tế, đồng thời kiểm tra mức giá trong biên độ thị trường, từ đó hạn chế tình trạng thông tin sai lệch hoặc giá ảo.

Hiệu quả từ việc xác thực thể hiện rõ ở mức độ tiếp cận khách hàng. Dữ liệu của ⁦Batdongsan cho thấy tin đã xác thực có lượt xem cao gấp ba lần và khả năng chuyển đổi tốt hơn 1,5 lần so với tin thông thường.

Ông Lưu Văn Công, môi giới có kinh nghiệm lâu năm tại khu vực quận 7 (cũ), TP HCM, cho biết tính năng mới giúp ông tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn nhiều so với tin đăng thông thường. Sự khác biệt nằm ở chất lượng cuộc gọi đến, khách hàng thường đã tìm hiểu kỹ và có thiện chí mua, tỷ lệ chốt giao dịch thành công cũng cao hơn.

Theo bà Lê Thủy, chủ hệ thống phòng trọ tại phường Long Phước, TP HCM, hiện phòng trọ của bà ít khi trống dài ngày, vì cứ đăng tin lên Batdongsan xác thực đầy đủ thông tin là sẽ sớm có khách liên hệ đến xem phòng.

Đại diện Batdongsan cho biết, Tin xác thực là tính năng gia tăng giá trị cho cả người tìm kiếm và người đăng tin, đòn bẩy góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, uy tín hơn. Bên cạnh tính năng mới, nền tảng⁩ còn cho thấy vai trò đối tác đồng hành của cộng đồng môi giới thông qua hệ thống giải pháp hỗ trợ toàn diện, giúp nâng cao hình ảnh nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp bền vững.

Trong bối cảnh người mua ngày càng chú trọng chuyên môn và uy tín, đơn vị giới thiệu danh hiệu Môi giới chuyên nghiệp như tiêu chuẩn nhận diện chất lượng. Để đạt huy hiệu này, môi giới cần đáp ứng các điều kiện về kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề và lịch sử hoạt động.

Khi tìm kiếm nhà đất, người dùng dễ dàng nhận biết tin đăng của Môi giới chuyên nghiệp nhờ huy hiệu "hoa xanh" trên ảnh đại diện hoặc thông qua bộ lọc riêng. Dữ liệu của ⁦Batdongsan⁩ cho thấy danh hiệu này giúp môi giới tăng khoảng 30% khách hàng tiềm năng, đồng thời lượt xem hồ sơ cao gấp đôi so với các tài khoản chưa đạt chứng nhận.

Không dừng lại ở những tính năng hỗ trợ môi giới bán hàng, ⁦nền tảng còn hướng tới việc tôn vinh giá trị nghề môi giới. Giải thưởng "Nhà môi giới bất động sản Việt Nam" - VREAA là sân chơi uy tín do ⁦Batdongsan tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân có hoạt động tích cực trong nghề, góp phần thúc đẩy sự chuyên nghiệp của ngành bất động sản.

Theo đại diện đơn vị, giải thưởng được đánh giá sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích nhà môi giới bất động sản chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp. Từ những cá nhân xuất sắc này, thị trường sẽ được thúc đẩy để phát triển lành mạnh, bền vững hơn, thay đổi định kiến của xã hội về nghề môi giới.

Với quy mô 7 triệu người dùng, hơn 70 triệu lượt xem trang và khoảng một triệu tin đăng mỗi tháng, ⁦Batdongsan giúp người mua tìm kiếm nhà ở mà còn cung cấp công cụ hiệu quả cho môi giới. Việc tận dụng Tin xác thực, môi giới chuyên nghiệp và các giải pháp liên quan được xem là "chìa khóa" giúp họ tăng hiệu quả tiếp cận và cạnh tranh trên thị trường.

Hoàng Đan