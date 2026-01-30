Bắt trộm hơn 20 con gà của hàng xóm về làm thịt ăn dần

Hà TĩnhĐặng Đình Thắng bị phạt 3 tháng tù vì trộm 21 con gà của hàng xóm đem về thả trong vườn nhà để nuôi lớn, làm thịt ăn dần.

Bản án ngày 29/11 của TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên Thắng, 26 tuổi, trú xã Việt Xuyên, phạm tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Thắng bày tỏ hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi. HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, cần tuyên bản án nghiêm để răn đe.

Bị cáo Thắng tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 3/9/2025, Thắng lẻn vào trang trại chăn nuôi của một người dân ở thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu, trước đây thuộc huyện Thạch Hà, bắt trộm 21 con gà.

Thắng đem gà về nhà, chăn thả sau vườn với mục đích nuôi để làm thịt ăn dần. Từ trình báo của nạn nhân, Công an xã Toàn lưu vào cuộc điều tra, bắt giữ Thắng.

Nhà chức trách xác định 21 con gà bị trộm trị giá hơn 4,5 triệu đồng.

Đức Hùng