Bất tỉnh sau uống thuốc tiểu đường do hàng xóm tặng

Ninh BìnhĐược hàng xóm tặng viên thuốc uống tiểu đường, cụ ông 81 tuổi dùng ba ngày thì đột ngột ngã gục, bất tỉnh, phải cấp cứu vì hạ đường huyết.

Ngày 28/9, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và tai biến mạch não. Gần đây, ông sang nhà hàng xóm chơi, được đo giúp đường huyết kết quả 7,0 mmol/L. Người hàng xóm đoán ông mắc tiểu đường, tặng một số viên thuốc với lời dặn "uống ngày một viên sau ăn sáng".

Sau ba ngày uống thuốc, ông đột ngột ngã gục, bất tỉnh, được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Kết quả xét nghiệm chỉ số đường huyết chỉ còn 1,3 mmol/L (lượng đường huyết bình thường ở người khỏe mạnh từ 4,0 đến 5,4 mmol/l khi đói và tăng lên khoảng 7,8 mmol/l 2 giờ sau khi ăn). Bác sĩ nhận định đây là mức cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh nhân được truyền 500 ml glucose 20% và tiếp tục truyền glucose 10%. Sau truyền, ông tỉnh táo, xét nghiệm HbA1C 5,9% - điều này cho thấy ông hoàn toàn không mắc tiểu đường.

"Đây là hậu quả của việc tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc, không có chỉ định y khoa", bác sĩ nhận định.

Bác sĩ cảnh báo tự ý sử dụng thuốc là một vấn đề đáng lo ngại. Nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc phải nhập viện do bị kích ứng da, nổi mẩn da, sốt, hôn mê... Tự ý dùng thuốc dựa trên thông tin tìm kiếm trên mạng mà không qua tư vấn y khoa gây nguy hại cho sức khỏe cá nhân và tiềm ẩn nguy cơ cho cộng đồng, như kháng thuốc hoặc lây lan bệnh. Sử dụng đơn thuốc cũ của mình hoặc đơn thuốc của người khác cũng rất nguy hiểm bởi dùng sai thuốc hoặc liều lượng không phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc: Không tự ý dùng thuốc khi chưa có chẩn đoán chính xác từ bác sĩ, không tin vào các chẩn đoán hay lời khuyên thiếu căn cứ từ người không có chuyên môn. Thuốc được tặng hay khuyến mại cũng có thể gây nguy hiểm nếu dùng sai. Thay vì đó, khi có triệu chứng bất thường, cần đến các cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị đúng cách.

Thúy Quỳnh