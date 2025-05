Bất thường trong cái chết của bệnh nhân tại phòng khám tư

Thanh HóaSau khoảng 4 giờ được đưa vào mổ ở phòng khám tư của bác sĩ Dương Văn Thọ, người thân thấy nhóm nhân viên khiêng bà Liên ra xe cứu thương với cơ thể đã phù nề, tím tái.

Anh Ngô Đức Tình, 42 tuổi, người thân của bệnh nhân Lê Thị Liên, tường trình như trên với công an chiều 28/5. Anh Tình là người đến Công an phường Đông Vệ trình báo, đề nghị can thiệp khi bà Liên tử vong bất thường tại phòng khám tư.

Theo anh Tình, 10h cùng ngày bà Liên đến phòng khám trên đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, để mổ nẹp đóng đinh xương vai đòn bị gãy. Khoảng 11h, bác sĩ Thọ là chủ phòng khám đi làm về, kiểm tra sơ bộ sau đó nói "đưa bà Liên lên tầng hai để mổ", gia đình đồng ý. Đến 15h, người thân thấy một chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa phòng khám, sau đó một nhóm 3-4 người dùng cáng khiêng bà Liên từ trên lầu xuống.

"Gia đình hỏi 'sao lại khiêng đi đâu', một nhân viên nói 'bà bị dị ứng nên đưa vào bệnh viện để cấp cứu'", anh Tình cho hay. Người thân linh cảm có chuyện chẳng lành vì quan sát thấy mặt bà sưng nề, da xanh, không còn hơi thở, yêu cầu không di chuyển bệnh nhân đi đâu nữa để mời cơ quan chức năng đến làm việc.

Công an sau đó động viên gia đình đưa thi thể bà Liên đến Nhà tang lễ giám định pháp y, người nhà không đồng ý, yêu cầu mổ khám tại chỗ.

Sáng 29/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y đối với bệnh nhân Liên, 67 tuổi, quê ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống. Cơ quan công an cũng triệu tập bác sĩ Thọ và những người có liên quan để lấy lời khai, làm rõ quy trình thăm khám, điều trị bệnh nhân.

Người nhà cho hay bà Liên từng ngã xe máy gãy xương đòn, điều trị tại Khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và đã xuất viện. Hôm qua, sau khi tái khám ở bệnh viện, bà Liên đến phòng khám bác sĩ Thọ để mổ thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Sức khỏe bệnh nhân trước ca phẫu thuật được gia đình cho hay là "bình thường".

Ông Nguyễn Bá Cẩn, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cho biết đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các phòng chức năng kiểm tra thông tin. Hiện cơ quan chức năng chưa kết luận về vụ việc. Thi thể bệnh nhân đã được bàn giao cho gia đình.

"Giấy phép hoạt động của phòng khám do Sở Y tế cấp đang còn hiệu lực", ông Cẩn nói. Chủ phòng khám là bác sĩ Dương Văn Thọ, Trưởng Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc ở khoa chấn thương. Phòng khám hoạt động nhiều năm nay, mở cửa từ 17h đến 19h các ngày trong tuần, riêng thứ 7, chủ nhật và ngày lễ hoạt động cả ngày.

Phòng khám ngoại của bác sĩ Dương Văn Thọ hôm nay đóng cửa. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho hay theo quy định, giờ làm việc buổi sáng mùa hè tại bệnh viện kết thúc lúc 11h. Nhà ở cách bệnh viện không xa (chừng hơn 1 km) nên bác sĩ Dương có thể đã về phòng khám làm thêm. Đầu giờ chiều 28/5, bác sĩ Thọ gọi điện thoại cho lãnh đạo cơ quan báo cáo xin nghỉ làm buổi chiều "vì gia đình có việc".

"Theo giấy phép phòng khám không được hoạt động ngoài khung giờ 17-19h vào ngày thứ, nên bác sĩ Thọ đã vi phạm quy định và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ngày 29/5 yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa báo cáo nội dung vụ việc. Nếu phòng khám thực hiện chưa đúng các quy trình khám bệnh, chữa bệnh hoặc thực hiện vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cho phép thì xử lý nghiêm. Sở cũng kiểm tra, rà soát các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn.

Lê Hoàng