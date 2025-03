Bất thường mạch máu, dây rốn khiến thai nhi gặp nguy

TP HCMThai phụ 30 tuổi phát hiện bánh nhau có mạch máu tiền đạo và dây rốn bám màng khiến thai nhi gặp nguy hiểm, được mổ sinh kịp thời.

Ngày 27/3, BS.CK2 Nguyễn Thị Ngọc Trang, Bệnh viện Phương Nam, cho biết thai phụ được phát hiện cùng lúc hai biến chứng thai kỳ khi siêu âm 4D lúc thai 21 tuần. Đây là tình trạng hiếm gặp với tỷ lệ 4/100.000, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng thai nhi khi ối vỡ và mạch máu bị rách. Nếu mẹ chuyển dạ tự nhiên, mạch máu có thể vỡ ngay lập tức, gây mất máu trong vài giây. Khi không được phát hiện sớm, tỷ lệ thai lưu do mạch máu tiền đạo có thể lên đến 56%. Còn dây rốn bám màng khiến thai nhi chỉ hấp thụ khoảng 30% dinh dưỡng, tăng nguy cơ suy dinh dưỡng, sinh non hoặc thai lưu nếu không được can thiệp kịp thời.

Thai phụ được theo dõi sát từng tuần, đặt mục tiêu duy trì hai kỳ đến tuần 37 - thời điểm bé vượt qua giai đoạn được xem là sinh non và có cơ hội phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, khi thai 36 tuần 5 ngày, siêu âm cho thấy hai vòng dây rốn quấn cổ thai nhi. Điều này dẫn đến giảm trở kháng động mạch não giữa - dấu hiệu cho thấy thai nhi đang cần nhiều oxy hơn.

"Nếu chờ thêm, nguy cơ suy thai cấp hoặc nghiêm trọng hơn là trường hợp mất tim thai có thể xảy ra bất cứ lúc nào", bác sĩ nói. Êkíp khẩn cấp mổ lấy thai, giúp em bé chào đời khỏe mạnh.

Nhân viên y tế trong phòng mổ. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Trang, thai phụ cần khám thai định kỳ ở cơ sở uy tín. Không phải mẹ bầu nào cũng may mắn phát hiện sớm được mạch máu tiền đạo và dây rốn bám màng. Khi đã phát hiện, đòi hỏi phải theo dõi sát, thực hiện các quyết định kịp thời để đảm bảo tính mạng cho em bé.

Lê Phương