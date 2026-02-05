Bất thường của người chồng sau vụ 'súng cướp cò' bắn chết vợ trên giường

MỹBruno Rocuba nói súng vô tình cướp cò khiến viên đạn xuyên qua tay mình, trúng đầu vợ, nhưng hành vi muốn xóa sạch dấu vết của nạn nhân khiến gia đình hoài nghi.

Tối 6/8/2013, Bruno Rocuba, 47 tuổi, gọi 911, nói bằng giọng run rẩy rằng khẩu súng của mình đã "vô tình cướp cò" khi đang kiểm tra, viên đạn xuyên qua tay anh ta rồi trúng vào đầu vợ.

Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, Melissa, 44 tuổi, nằm bất động trên giường trong phòng ngủ, máu thấm đẫm nệm. Cô được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch. Bruno bị thương ở tay, vẫn tỉnh táo và liên tục khẳng định đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Với cảnh sát bang Pennsylvania, hiện trường lúc đó trông giống một tai nạn súng đáng tiếc - kịch bản quen thuộc tại nước Mỹ, nơi việc sở hữu súng cá nhân khá phổ biến.

Lời khai tròn trịa

Chưa đầy 15 giờ sau vụ nổ súng, khi tay Bruno vừa được băng bó và Melissa đang trong tình trạng nguy kịch, các thám tử đã yêu cầu Bruno dẫn họ đi quanh nhà và giải thích những gì đã xảy ra. Theo lời khai, cặp vợ chồng trở về nhà vào khoảng 22h sau buổi tối đi chơi với bạn bè, rửa mặt rồi lên phòng ngủ.

Bruno cho biết vốn để khẩu súng lục cỡ nòng .40 trong ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường vì gần đây xảy ra nhiều vụ đột nhập. Do cháu trai sẽ đến chơi vào ngày mai, Bruno muốn đảm bảo an toàn nên kiểm tra xem súng còn đạn hay không.

Khi thao tác, khẩu súng bất ngờ phát nổ, viên đạn đi xuyên qua tay anh ta trước khi trúng đầu Melissa lúc đó đang ngả người trên giường xem tivi.

Bruno Rocuba ngồi trên giường, cầm một khẩu súng đồ chơi để minh họa cho cảnh sát những gì đã xảy ra. Ảnh: Lackawanna County District Attorney's Office

Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu đột nhập, hiện trường không cho thấy có xảy ra vật lộn. Bruno hợp tác điều tra, lời khai phù hợp với việc bị thương ở tay. Anh ta khẳng định hai vợ chồng vẫn hòa thuận, không hề có cãi vã gì vào hôm đó và thậm chí còn nắm tay nhau bước vào nhà.

Một ngày sau vụ nổ súng, Bruno đồng ý làm bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Theo hồ sơ của cảnh sát, kết quả không rõ ràng.

Ngày 10/8, gia đình đưa ra quyết định đau lòng là rút ống thở của Melissa khi bác sĩ nói không còn hy vọng. Giấy chứng tử của Melissa ghi nguyên nhân tử vong là vết thương do đạn bắn vào đầu. Cách thức tử vong chưa được xác định.

Trong bối cảnh thiếu nhân chứng và bằng chứng trực tiếp, cái chết của Melissa được xem là hậu quả của một tai nạn súng hiếm gặp nhưng có thể xảy ra. Cơ quan chức năng đánh giá vụ việc "không có dấu hiệu hình sự rõ ràng".

Bruno không bị bắt, không bị buộc tội. Hồ sơ vụ việc được khép lại do "chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội".

Dồn dập bất thường

Sau đám tang, người thân của Melissa bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Họ cho biết Bruno yêu cầu con gái dọn dẹp phòng ngủ ngay sau vụ nổ súng, vứt bỏ chiếc nệm dính đầy máu và quần áo của Melissa. Chó cưng gắn bó với Melissa cũng bị Bruno tống khứ ngay sau khi cô qua đời. Những lời kể của Bruno với các thành viên trong gia đình về diễn biến đêm xảy ra vụ việc cũng có những điểm không hoàn toàn nhất quán.

Sabrina, con gái lớn của cặp đôi, kể rằng bố mẹ thường xuyên cãi nhau, có lần Bruno say rượu túm tóc vợ đập mạnh vào tường. Nhưng sau đó Melissa chỉ nói "vợ chồng nào cũng có bất đồng". Con gái thứ hai tên Chelsea cho biết hai tuần trước vụ xả súng, Melissa đã chia sẻ bí mật gây sốc về việc từng bị Bruno chĩa súng vào người do không đồng ý quan hệ tình dục.

Em gái Melissa, Joanne, cũng có những nghi ngờ về cái chết của chị bởi chỉ vài tháng trước vụ nổ súng, Melissa đã tâm sự rằng muốn đơn phương ly hôn. Theo Joanne, Bruno thích kiểm soát, không cho vợ đi đâu mà không báo cáo.

Chỉ vài tháng sau cái chết của Melissa, Bruno đưa người tình mới tên Tonia Wilczewski về sống trong nhà của hai vợ chồng. Chồng Tonia nghi ngờ họ đã ngoại tình từ trước vụ nổ súng.

Gia đình Melissa nhiều lần gửi đơn kiến nghị, yêu cầu nhà chức trách xem xét lại vụ án. Nhưng trong nhiều năm, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả cụ thể.

Từ năm 2013 đến 2020, vụ án Melissa gần như "đóng băng", không có cáo buộc mới, không có phiên tòa nào. Bruno tiếp tục cuộc sống bình thường, không bị giám sát hay hạn chế đi lại vì không bị coi là nghi phạm.

Melissa để lại di chúc chia cho chồng và các con gái hơn 300.000 USD. Nhưng không lâu sau khi cô qua đời, Bruno đã yêu cầu hai con gái ký giấy tờ trao cho mình toàn quyền kiểm soát tài sản thừa kế.

Bước ngoặt từ camera an ninh

Năm 2020, khi công nghệ điều tra tiến bộ, cảnh sát bang Pennsylvania tiến hành rà soát lại một loạt vụ tử vong từng được phân loại là tai nạn hoặc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, trong đó có vụ án của Melissa.

Lần này, các điều tra viên tiếp cận vụ án với góc nhìn khác. Họ phân tích chi tiết cuộc gọi 911, đối chiếu các phiên bản lời khai của Bruno qua từng thời điểm và đặc biệt là xem xét lại dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trong nhà - thứ từng không được đánh giá đầy đủ vào năm 2013.

Theo cơ quan điều tra, đoạn ghi hình và âm thanh từ camera cho thấy gần 30 phút cãi vã căng thẳng giữa hai vợ chồng sau khi trở về nhà tối đó, kéo dài cho đến lúc Melissa hét lên và ngay sau đó là tiếng súng nổ. Trình tự sự việc thể hiện trong dữ liệu này không phù hợp với kịch bản "súng vô tình cướp cò" mà Bruno đã mô tả. Thậm chí, điều tra viên còn nghe được lời nói dối của Bruno với con gái ngay sau vụ việc. Anh ta nói Melissa lấy súng ra và không cẩn thận tự bắn mình.

Đồng thời, các chuyên gia pháp y đặt câu hỏi về quỹ đạo viên đạn, vị trí của Melissa khi trúng đạn và khả năng viên đạn xuyên qua tay Bruno rồi đi theo hướng như lời khai. Khi xâu chuỗi những chi tiết, giả thuyết "tai nạn" ngày càng lung lay.

Theo điều tra viên, khẩu súng được sử dụng trong vụ án có hai chốt an toàn, khiến việc vô tình cướp cò khó xảy ra. Ảnh: Pennsylvania State Police

Ngày 2/6/2022, gần 9 năm sau cái chết của Melissa, công tố viên ký lệnh bắt Bruno với cáo buộc giết người. Một ngày sau, anh ta bị bắt khi đang đi làm. Bruno không nhận tội, tiếp tục khẳng định vợ chết do tai nạn.

Thông tin này gây xôn xao cộng đồng địa phương vì nhiều người từng tin rằng bi kịch năm 2013 chỉ là một tai nạn súng hiếm hoi. Còn với gia đình Melissa, đây là thời điểm họ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Tranh cãi tai nạn hay giết người

Trọng tâm tranh cãi của vụ án xoay quanh việc xác định bản chất phát súng: Liệu cái chết của Melissa là tai nạn do bất cẩn, hay là kết quả của hành vi bạo lực?

Công tố viên nhấn mạnh mâu thuẫn trong lời khai của Bruno, chỉ ra dữ liệu video an ninh cho thấy hai vợ chồng cãi vã gay gắt trước khi nổ súng và nhận định việc xử lý hiện trường sau vụ việc có dấu hiệu giấu tội.

Chuyên gia pháp y xác định những vết máu bắn trên tường đầu giường có khả năng do Bruno đè trên người vợ rồi nổ súng.

Phía bào chữa phản biện rằng không có nhân chứng trực tiếp, không có bằng chứng cho thấy Bruno có ý định giết vợ và các tình tiết được công tố viên nêu ra chỉ mang tính suy đoán.

Khi vụ án tiến gần tới giai đoạn xét xử, hai bên đạt được thỏa thuận nhận tội, khép lại tranh cãi kéo dài hơn một thập kỷ. Tháng 5/2024, Bruno nhận tội giết người cấp độ ba - mức độ không yêu cầu chứng minh ý định giết người có chủ đích, nhưng khẳng định hành vi gây chết người không thể coi là tai nạn đơn thuần.

Ngày 8/1/2025, tòa án tuyên phạt Bruno mức án từ 12 đến 40 năm tù. Theo quy định, Bruno có thể đủ điều kiện xin ân xá sớm nhất vào năm 2035.

Tuệ Anh (theo CBS News, The Times-Tribune)