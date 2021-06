Bắt tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn

Quảng NamTài xế Phan Minh, 43 tuổi, lái xe tải tông vào xe máy, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Tài xế Phan Minh, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, Bình Thuận bị khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Công an thành phố Tam Kỳ cho biết, ngày 25/6.

Bị can Phan Minh. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Minh thừa nhận đã gây ra vụ tai nạn, thấy đường vắng nên lái xe rời khỏi hiện trường.

Trước đó gần 23h ngày 11/6, tại nút giao nhau đường Võ Chí Công với quốc lộ 40B, xã Tam Phú, Tam Kỳ xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến anh Nguyễn Bảo Trọng, 19 tuổi, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành tử vong.

Hiện trường cho thấy đây là một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy của anh Trọng.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ lời kể của các nhân chứng, cảnh sát xác định thời điểm xảy ra tai nạn có xe tải chở hàng đông lạnh màu trắng, không rõ biển kiểm soát lưu thông trên tuyến đường này.

Ngày 18/6, sau khi thu thập chứng cứ, nhà chức trách phát hiện xe tải gây tai nạn mang biển kiểm soát Khánh Hòa, do Minh điều khiển. Nguyên nhân tai nạn do lái xe chạy với tốc độ nhanh, không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại an toàn qua nơi đường bộ giao nhau.

Đắc Thành