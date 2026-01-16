Nhóm 'quái xế' bốc đầu xe trên quốc lộ bị triệu tập

Ngày 16/1, Trạm CSGT Mađaguôi bàn giao vụ việc của nhóm "quái xế" cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh bốc đầu xe máy trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng Cảnh Nguyễn Đức Bảo Long lái xe bốc đầu trên quốc lộ 20. Video người dân cung cấp

Hôm qua, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh thanh niên chở bạn bằng xe máy che biển số, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, bốc đầu, lạng lách trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Đạ Huoai. Truy vết sự việc, công an làm việc với người đăng tải video là Nguyễn Hữu Sang, 17 tuổi, ở xã Đạ Huoai 2.

Từ lời khai của thiếu niên này, cảnh sát triệu tập người điều khiển xe Nguyễn Đức Bảo Long, Trần Phát Tài (18 tuổi) cùng nhiều thanh niên khác đi chung nhóm.

Lực lượng chức năng xác định, hơn 23h ngày 14/1, Long, Tài chạy xe từ xã Lộc An đến TP Bảo Lộc chơi, rồi nhập nhóm cùng 9 người khác. Sau khi xuống đèo Bảo Lộc, nhóm "quái xế" rủ thêm 5 người khác nhập đoàn. Tổng cộng 12 người đi trên 9 xe máy

Đến 1h hôm sau, khi đến thị trấn Mađaguôi, từ gợi ý của người trong đoàn, Long bốc đầu xe chạy bằng một bánh kéo dài nhiều km, được Sang quay lại. Trong suốt hành trình từ đèo Bảo Lộc xuống địa phận giáp Đồng Nai và khi trở về, nhóm này đã liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Đến trưa cùng ngày, Long và Sang đăng lên trang cá nhân "khoe chiến tích".