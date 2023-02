Bát nháo xe đưa rước học sinh

Đồng NaiDừng đỗ tùy tiện, vội vàng quay vòng cho kịp giờ học, không có phụ xe là tình hình chung của nhiều ôtô đưa rước học sinh tại TP Biên Hòa.

10h30 ngày 15/2, sau hồi trống, học sinh trường Tiểu học Long Bình Tân (TP Biên Hòa) nằm sát bên đường Nguyễn Văn Tỏ ào ra như ong vỡ tổ. Các em lần lượt lên xe đưa rước đang chờ sẵn bên đường chở về nhà cô giáo. Nhiều xe lớn, bậc thềm quá cao, tài xế đặt sẵn ghế nhựa cho các cháu bước lên. Phút chốc, khi học sinh chưa kịp ổn định chỗ ngồi, còn nhốn nháo đùa giỡn tài xế đã đóng cửa lại, cho xe lăn bánh.

Sau giờ tan trường ôtô đưa rước sẽ chở các em về nhà cô giáo ở gần trường trước. Đến chuyến cuối cùng sẽ đưa học sinh về những khu phố xa mà cha mẹ thuê trực tiếp tài xế với giá 180.000-300.000 đồng mỗi tháng. Có khoảng 10 ôtô đưa rước hoạt động ở trường Tiểu học Long Bình Tân, trong khi số lượng học sinh đông nên nhiều xe phải quay vòng 4-5 lượt trong một buổi trưa. Nhiều tài xế ngồi yên trên cabin, các học sinh tự lên xuống mà không có người lớn hay cô giáo hướng dẫn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Học sinh trường tiểu học Long Bình Tân nhảy xuống từ xe đưa rước trưa 15/2. Ảnh: Phước Tuấn

Thực tế, nhiều vụ tai nạn liên quan xe đưa rước đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cuối năm 2019, ôtô chở 16 học sinh lớp 1 ở Biên Hòa từ trường về nhà giáo viên chủ nhiệm thì cửa sau bung ra khiến ba em rơi xuống đường. Chỉ ba ngày sau, một xe đưa rước học sinh khác đang chạy lên dốc trên quốc lộ 1A qua huyện Trảng Bom bất ngờ bung cửa sau khiến hai em lớp 4 rơi xuống đường.

Mới đây nhất, hôm 8/2, một bé gái lớp 3 bị tài xế xe đưa rước tông tử vong khi bẻ lái từ vỉa hè trước trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) xuống lòng đường. Hiện, tài xế này đã bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do đặc thù Biên Hòa là thành phố công nghiệp, cha mẹ thường làm nguyên ngày, trong khi các trường chỉ tổ chức học một buổi nên họ không thể đưa đón con. Do đó, giải pháp được nhiều phụ huynh lựa chọn là gửi con ở nhà cô giáo. Tại đây các em sẽ được giáo viên cho ăn trưa, vui chơi và kèm thêm kiến thức vào buổi chiều. Với các lớp học buổi chiều, ba mẹ sẽ chở học sinh nhà giáo viên từ sáng. Sau đó các em được cho ăn trưa rồi xe đưa rước chở đến trường.

Cách trường Tiểu học Long Bình Tân chừng 5 km, 12h ngày 15/2, cổng trường Tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình trở nên nhốn nháo khi các xe đón học sinh từ nhà cô chủ nhiệm đến trường. Vỉa hè trước cổng trường thành điểm đỗ ôtô. Phát hiện CSGT, các tài xế dừng cách cổng trường khoảng 100 m, rồi cho học sinh và cô giáo xuống xe đi bộ đến trường. Theo ghi nhận, nhiều ôtô đưa rước học sinh tại trường này rất cũ kỹ, mỗi lần bắt đầu lăn bánh thải ra khói đen ngòm.

Một xe đưa rước học sinh đỗ trên đường Bùi Văn Hòa, TP Biên Hòa, trưa 15/2. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, tại cổng trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, nơi bé gái 9 tuổi bị xe đưa rước tông chết một tuần trước, vẫn bát nháo không kém so với trước khi xảy ra vụ tai nạn. Nhiều ôtô đưa rước lao lên vỉa hè đón hoặc cho học sinh xuống. "Nhiều tài xế rất ẩu, trước cổng trường có nhiều em đi bộ hay xe đạp một mình nhưng họ vẫn lao ôtô lên vỉa hè, quay xe để kịp đi đón các lớp khác", chị Hằng, bán nước trước cổng trường này cho biết.

Theo Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, năm học này, toàn tỉnh có 907 ôtô đưa rước học sinh. Riêng TP Biên Hòa hiện có 100.000 học sinh tiểu học, trong đó 46.000 em được phụ huynh gửi ở nhà giáo viên buổi trưa (36.000 em dùng xe đưa rước). Hiện, có 2.000 giáo viên ký hợp đồng với các nhà xe.

Ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, cho biết từ đầu năm học đến nay, lực lượng chức năng đã thanh, kiểm tra 268 lượt xe đưa rước, xử phạt 27 trường hợp (trong đó Biên Hòa 10 trường hợp) với gần 200 triệu đồng, chủ yếu các lỗi vi phạm: hết hạn đăng kiểm, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định...

"Phần lớn xe đưa rước do phụ huynh tự hợp đồng với tài xế không qua nhà trường nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn", ông Trong nói và cho biết sẽ tiếp tục phối hợp công an và ngành giáo dục tăng cường kiểm tra và tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến xe đưa rước.

Ôtô dừng trên vỉa hè trước cổng Trường tiểu học Hà Huy Giáp để đưa rước học sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Đỗ Huy Khánh, cho biết từ đầu năm học, đơn vị đã gửi văn bản đến các trường học, phòng giáo dục quản lý chặt xe đưa đón học sinh. Sắp tới, Sở sẽ yêu cầu các phòng giáo dục có điều khoản ràng buộc ôtô đưa rước phải có phụ xe, hoặc giáo viên đi kèm, nhất là ở TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom, nơi có nhiều học sinh dùng xe đưa rước.

Phó chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai Não Thiên Anh Minh cho biết Ban sẽ khảo sát, tổ chức cắm biển dừng, đỗ cho xe đưa rước học sinh trước các cổng trường. Đồng thời, đơn vị cũng tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tài xế và người phục vụ trên xe đưa rước học sinh.

Để đảm bảo an toàn, ông Minh cho biết Ban An toàn giao thông cũng kiến nghị công an các huyện, thành phố chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn hỗ trợ học sinh đi bộ băng qua đường sau giờ tan học.

Phước Tuấn