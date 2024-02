Bất ngờ từ ý tưởng cược golf hút hơn nghìn like

Mỹ"Tom & Marty’s" đã phải chạy nhiều nơi để đặt cho đủ 6.575 USD khi cam kết đặt cược 5 USD vào một golfer PGA Tour nhận được 1.315 like trong 24 tiếng.

Loạt chứng từ đặt cược đủ 6.575 USD được "Tom & Marty's" chia sẻ trên X để giữ lời hứa. Ảnh chụp màn hình

"Tom & Marty’s" là tài khoản trên mạng xã hội X của một anh, qua phần giới thiệu, nhiều khả năng là chủ quán bar ở New York. Khi giải Mexico Open thuộc PGA Tour sắp mở màn, anh tuyên bố trên X: "Tôi sẽ đặt 5 USD vào cửa Carl Yuan vô địch Mexico Open cho mỗi like ở tweet này trong 24 giờ tới".

Lúc tổng kết, "Tom & Marty’s" nhận được 1.315 like. "Các người thật bệnh hoạn. Mấy tweet ngớ ngẩn về golf của tôi chưa từng nhận hơn 5 like. Kết quả này hẳn phải do những kẻ thù muốn tôi phá sản", anh nhận xét bằng văn phong dí dỏm. Đương sự có nguy cơ lỗ nặng khi Yuan bị xếp chiếu dưới ở Mexico Open. Yuan chưa từng thắng trên PGA Tour, đang đứng thứ 146 thế giới, qua ba giải gần đây với hai lần bị cắt loại, còn lại bỏ cuộc.

Dù vậy, "Tom & Marty’s" vẫn thực hiện đúng cam kết – 1.315 like x 5 USD = 6.575 USD vào cửa golfer Trung Quốc thắng Mexico Open 2024 với khả thu về ước tính 524.000 USD.

Tuy nhiên, "Tom & Marty’s" khá vất vả trong quá trình giữ lời hứa do luật pháp địa phương cũng tài khoản giao dịch trên ứng dụng đặt cược bị nhà cái giới hạn. Vì thế, anh đã phải "thả tiền" ở nhiều nơi, có chỗ phải chờ mở cửa, thậm chí lái xe 257 km để hoàn tất cam kết.

"Phải lái 160 dặm để đến đại lý Poconos cho xong định mức", anh cập nhật tình hình trên X ngày 22/2. Sau đó, anh trình tất cả chứng từ đặt cược.

Nhưng trong thời gian đi "đầu tư" 6.575 USD cho Yuan, "Tom & Marty’s" lại đội vốn vì đặt nhầm 100 USD cho golfer Mỹ Aaron Baddeley về nhất Mexico Open. Sau sơ suất đó, anh tự động viên bản thân vì vô tình có kế hoạch dự phòng ổn khi Baddeley là gương mặt kỳ cựu trên PGA Tour, đã đoạt bốn cup.

Mexico Open với sân đấu par71 kết thúc vòng 2 vào sáng 23/2, giờ Hà Nội. Baddeley đứng T31 với điểm -4, Yuan ở T9 (-6) còn đỉnh bảng ở mức -11 do bốn golfer cùng nắm gồm Matt Wallace, Sami Valimaki, Alvaro Ortiz và Jake Knapp.

Quốc Huy