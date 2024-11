Bất ngờ sụt cân, phát hiện mắc hai bệnh ung thư

Hà NộiNgười phụ nữ 66 tuổi đau bụng từng cơn, sụt 3 kg, đi khám phát hiện ung thư dạ dày và ung thư phổi giai đoạn sớm.

Ngày 7/11, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân không có tiền sử bệnh nền, gia đình không có người mắc ung thư, song sinh thiết ung thư dạ dày và ung thư phổi trái giai đoạn sớm kèm viêm gan.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật triệt căn ung thư, tuy nhiên thể trạng bệnh nhân tương đối kém, gầy, tuổi cao nên buộc phải phẫu thuật ung thư dạ dày trước sau đó phẫu thuật ung thư phổi, tiên lượng tốt.

Phim chụp X-quang của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trên thế giới, tỷ lệ bệnh nhân cùng lúc mắc hai loại ung thư không nhiều, chiếm khoảng 0,1% số ca ung thư. Trong đó, các khối u ác tính của ruột non tỷ lệ mắc toàn cầu là dưới 1/100.000 dân. Ung thư ruột non (bao gồm cả ung thư tá tràng) chiếm 2% tổng số ca ung thư đường tiêu hóa, theo số liệu ở Mỹ. Vị trí chính của ung thư ruột non là hồi tràng, nhưng ung thư cũng được tìm thấy ở tá tràng và hỗng tràng.

Theo IARC (Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế), đa ung thư nguyên phát được định nghĩa là có nhiều hơn một loại ung thư, với nguồn gốc mô bệnh học khác nhau xuất hiện không phụ thuộc thời gian trên cùng một người bệnh. Tỷ lệ mắc đa ung thư nguyên phát trên thế giới trong khoảng 2,4-17,2%.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) tháng 12/2023 cho thấy người giảm cân bất thường có tỷ lệ ung thư trong vòng 12 tháng cao hơn đáng kể so với người duy trì mức cân nặng bình thường. Những người mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa trên, chẳng hạn ung thư thực quản, dạ dày, gan, đường mật hoặc tuyến tụy, nhiều khả năng giảm cân đáng kể trước khi được chẩn đoán. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện người mắc ung thư vú, não và u ác tính không giảm cân đáng kể trước đó.

Thùy An