Bất ngờ sinh con khi khám ruột thừa

AnhMegan Isherwood, 26 tuổi, được đưa đến bệnh viện vì nghi viêm ruột thừa, nhưng bất ngờ sinh một bé trai trong xe cứu thương.

Ngày 9/9, cô gái ở thị trấn Blackburn, hạt Lancashire, thức dậy với cơn đau dữ dội ở hông phải và nôn ra máu. Gia đình gọi xe cứu thương. Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế cho rằng cô bị viêm ruột thừa vì đau bên phải và tim đập nhanh.

Isherwood được chuyển đến bệnh viện địa phương, khi bác sĩ chuẩn bị thăm khám, máu bất ngờ tuôn ra ướt giường bệnh.

Megan Isherwood cùng con trai Jaxson ở thị trấn Blackburn, hạt Lancashire Blackburn, Anh. Ảnh: Manchester Evening News

"15 bác sĩ vây quanh tôi để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra", Megan Isherwood nhớ lại. Họ quyết định chụp CT và siêu âm và phát hiện hình ảnh một cái đầu và bàn chân. Isherwood được chuyển gấp đến bệnh viện Burnley gần đó, nơi có khoa sản.

Tuy nhiên, cô không kịp đến nơi và sinh một bé trai ngay trên xe cứu thương nhưng em bé sinh non bị tím tái và ngừng thở. Các nhân viên y tế ngay lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo và cấp cứu, giúp đứa trẻ thở lại trước khi đến bệnh viện.

"Tôi hoảng loạn và không tin được chuyện gì vừa xảy ra", cô nói. Trước đó, Isherwood chưa từng có dấu hiệu nào mang thai.

Megan Isherwood và bé trai được chuyển đến khoa Chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt bởi cả hai được chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Em bé sinh non ở tuần thứ 33, nặng 2,1 kg.

Sau 16 ngày điều trị, hôm 25/9, Isherwood xuất viện cùng con. Megan Isherwood đặt tên bé là Jaxson.

Cô cho biết bố đứa bé là người đàn ông mà cô không có mối quan hệ tình cảm.

"Ban đầu, tôi khó chấp nhận và tự hỏi cậu bé này từ đâu đến", Isherwood nói. "Hiện, con đang phát triển rất tốt, và với tôi, đó là một phép màu".

Ngọc Ngân (Theo Manchester Evening News)