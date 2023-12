Bất lực khi không nuôi nổi bố mẹ

Nếu tự làm nuôi thân, tôi dư sức nhưng ba mẹ thì sao, họ chẳng có công việc gì, có khi còn mượn nợ để rồi tôi phải trả.

Tôi 30 tuổi, buôn bán dạo. Năm 2021, tôi có khoảng 600 triệu đồng, hiện tại chỉ còn khoảng 150 triệu đồng. Về hoàn cảnh gia đình, lúc tôi cỡ tám tuổi, mẹ làm ăn thua lỗ, bán nhà và trốn nợ, bỏ tôi ở lại nhà nội. Tôi càng học càng chán, học không tệ nhưng cảm giác rất chán và đã bỏ học năm lớp 11, kiếm sống bằng đủ nghề từ ở đợ, bán dạo, bưng bê, dành dụm tích góp mong có được một căn nhà.

Sau một thời gian, mẹ về đón tôi về ở chung, dù tình cảm tôi hầu như chẳng có. Ba tôi rất hiền và siêng. Lúc có tiền, mẹ rất khinh ba nhưng khi trốn nợ, ba theo mẹ làm để nuôi mẹ. Ba không hút thuốc, không rượu chè cờ bạc gì, làm có tiền đưa hết cho mẹ. Mẹ tôi thích ăn ngon, 50-60 tuổi vẫn làm tóc, làm móng. Ba ăn cơm nguội, mẹ ăn hủ tiếu đắt tiền.

Từ năm 2021, do dịch Covid bị cách ly cả nhà, tôi lấy tiền dành dụm ra nuôi cả gia đình và cạn dần. Hết dịch, tôi nói nhiều lần về tiền bạc và đề cập ba mẹ đi làm phụ mình nhưng hoàn toàn vô vọng, lý do này nọ và hẹn mãi, kéo dài đến giờ. Hiện ba tôi thất nghiệp do làm bảo vệ nhưng quán xá ế ẩm. Chi phí sinh hoạt gia đình cả tiền trọ, tiền chợ một tháng phải tầm 10 triệu đồng, thật sự tôi gánh không nổi, nghề buôn bán hiện tại không còn như xưa.

Tôi bế tắc quá, nếu bỏ đi tự làm nuôi thân, tôi dư sức nhưng ba mẹ thì sao, họ chẳng có công việc gì, có khi còn mượn nợ để ăn rồi bắt tôi trả. Tôi thật sự chán nản, không giải quyết được.

