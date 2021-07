Bật khóc vì biên giới đóng cửa 5 phút trước khi bay

AustraliaNữ hành khách bật khóc khi biên giới Australia - New Zealand đóng cửa 5 phút trước khi cô làm thủ tục check-in cho chuyến bay.

Chels Badge, 26 tuổi, đã bay đến Perth, Australia để dự đám tang của cha mình và dự định sẽ quay trở lại Auckland, New Zealand vào 26/6. Tuy nhiên, biên giới giữa Australia và New Zealand đã đóng 5 phút trước khi cô làm thủ tục check-in do Australia ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 biến chủng mới. Cô gái đã quay lại khoảnh khắc mình bật khóc khi biết điều này và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Bật khóc khi biên giới đóng cửa trước khi bay Chels Badge bật khóc khi nhìn thấy chuyến bay bị báo huỷ trên màn hình điện tử. Video: @chelsbadger/TikTok

Chia sẻ với Daily Mail, Badger cho biết chồng mình đã về Auckland làm việc ngay sau đám tang nhưng cô đã quyết ở lại Perth thêm 5 ngày nữa. "Tôi đang rất đau buồn. Thật khó khăn khi phải xa chồng cũng như ngôi nhà của tôi ở New Zealand", Bager nghẹn ngào.

Đoạn video mà Badger chia sẻ đã nhận được 1,6 triệu lượt xem trên TikTok và hàng nghìn bình luận, đa phần đều cảm thấy buồn và tiếc nuối, đồng thời động viên cô gái, chúc cô an toàn trong dịch bệnh.

Chuyến bay sớm nhất trở lại Auckland dự tính sẽ vào ngày 8/7, song Badger cho biết cô lo ngại sẽ kẹt lại ở Australia lâu hơn nếu tình hình dịch bệnh không khả quan. Việc đóng cửa biên giới giữa 2 nước này dự kiến kết thúc vào 6/7 nhưng có thể sẽ kéo dài hơn dựa trên tình hình lây lan của biến thể Delta tại Australia.

Trung Nghĩa (Theo Daily Mail)