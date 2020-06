Bắt kẻ vận chuyển nửa tạ ma túy

Nghệ AnHồ Sỹ Nguyên (52 tuổi) trú huyện Tương Dương đang điều khiển xe Fotuner chở 50 kg ma túy thì bị bắt.

Hơn 22h ngày 26/6,trên quốc lộ 7A địa phận huyện Anh Sơn, Nguyên lái ôtô biển Nghệ An chạy hướng huyện Kỳ Sơn về Anh Sơn thì cảnh sát chống ma túy Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan bao vây.

Theo lãnh đạo công an, Nguyên trong lúc lùi xe hòng thoát vòng vây thì bị lật. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế nghi can; tang vật thu trong xe gồm 50 kg ma túy và các vật chứng liên quan.

Nguyên (áo xanh) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ảnh: H Cường.

Nhà chức trách cho biết, số ma túy này có xuất xứ từ Lào. Nghi can Nguyên là một mắt xích trong đường dây vận chuyển về thành phố Vinh để tiếp tục đưa đi nơi khác tiêu thụ. Chuyên án được cảnh sát lập từ đầu tháng 6.

Anh Thư