Bắt kẻ đốt tiệm spa khiến hai người chết

Gia LaiNguyễn Anh Duy, 24 tuổi, bị cáo buộc đốt tiệm spa khiến hai người chết, một cháu nhỏ bị thương.

Ngày 30/10, Duy, ngụ phường An Khê, bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giam về tội Giết người, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Anh Duy lúc bị bắt. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo điều tra, chị Trần Thị Thảo Nhi (31 tuổi, chủ cơ sở) sau ly hôn với anh Nguyễn Bá Cường (33 tuổi) có quan hệ tình cảm với Duy. Anh Cường và Duy từng thách thức, đánh nhau.

Tối 18/10, anh Cường đến tiệm spa của vợ để chơi với con 5 tuổi rồi ngủ lại. Khoảng 0h, Duy cũng đến đây. Trong cơn ghen, Duy mua 400.000 đồng tiền xăng, tưới xăng vào phòng ngủ và nhiều nơi khác trong nhà. Lửa bùng lên trong lúc chị Nhi cùng chồng cũ và con nhỏ đang ngủ.

Anh Cường ôm con bỏ chạy, song cả hai bị bỏng phải đi cấp cứu. Chị Nhi tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ phóng hỏa đêm 19/10. Ảnh: Ngọc Oanh

Do lửa cháy lớn, Duy cũng bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân. Lúc này do ngấm thuốc diệt cỏ đã uống trước đó, Duy khó thở, bị bội nhiễm, sau đó được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Anh Cường hôm 28/10 đã tử vong sau thời gian điều trị.

Trần Hóa